Ser muy querido de Lina Tejeiro confirmó que tiene cáncer: esto dijo

En las últimas horas, Claudia Serrato, la mánager de Lina Tejeiro, la destacada actriz y participante confirmada para la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia, reveló que le detectaron cáncer.

Claudia, en un video que publicó en sus historias de Instagram, contó que los médicos le comunicaron el diagnóstico tras una serie de exámenes rigurosos.

Además, dejó claro que iniciará un proceso médico estricto, pero se mostró muy optimista.

Así fue como Claudia Serrato, la mánager de Lina Tejeiro, confirmó que tiene cáncer de seno

Hace unos días, Claudia Serrato, que conversa frecuentemente con sus internautas, había comunicado que tenía una masa en uno de sus senos y que le realizarían una biopsia.

Además, en la tarde del 31 de marzo, tras conocer el resultado, reveló que el tumor encontrado es maligno.

"El resultado: tengo cáncer de seno. Ese es el resultado, esa es la realidad y eso es lo que está pasando conmigo. Lo supe el viernes en la tarde, aún no lo asumo, me cuesta decirlo en voz alta y amarlo porque es un gran maestro que viene a hacer cosas grandes en mi vida, en la vida de los que me rodean y en la de ustedes", comenzó afirmando la mánager de Lina Tejeiro.

"Tengo mucho camino todavía por andar. Ya tuve mi primera cita en el mastólogo, me siento muy acompañada y muy amada por mi familia, mis hijos, mi novio Jaime, mis tías, mis primos, todas mis amigas, mis actores y mis actrices. He estado muy rodeada y por eso tengo el valor y el coraje de salir a decirles que tengo cáncer de seno y que voy a darla toda. Además, sigo recibiendo sus oraciones porque las voy a necesitar", añadió.

¿Cómo iniciará el tratamiento de Claudia Serrano, la mánager de Lina Tejeiro, para combatir el cáncer de seno?

Claudia Serrano, en el video que publicó en su Instagram, aclaró que, aparte de la biopsia, tendrán que realizarle muchos más exámenes de rigor, pero que ya está lista para seguir cada una de las indicaciones.

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"Me van a escanear todo mi cuerpo para ver qué más hay. En nombre de Dios, no hay más, pero viene esa otra etapa", puntualizó.

"Así que vamos a orar con toda, a pedirle a Dios que todo salga bien y que esto sea un tema transitorio en mi vida. Encontraré un propósito para esto y lo quiero aceptar con amor", concluyó.