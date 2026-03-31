Orlando: más allá de los parques, un destino clave para colombianos

Si piensa en Orlando, seguramente lo primero que se le viene a la cabeza son los parques de diversiones. Pero la ciudad es mucho más que eso. A solo unas cuatro horas de vuelo desde Colombia, este destino se ha convertido en uno de los favoritos para viajar en familia, en pareja o incluso en solitario durante Semana Santa.

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Uno de los lugares que sorprende a los turistas es Winter Park, una zona tradicional llena de vida, naturaleza y planes tranquilos. Allí, entre cafés, tiendas y calles encantadoras, se siente otra cara de Orlando, más relajada y cultural.

Pero si de experiencias únicas se trata, hay un lugar que se roba todas las miradas: Gatorland. Este parque alberga miles de cocodrilos, incluidos ejemplares exóticos como el raro cocodrilo blanco, del que existen menos de 20 en el mundo. Aquí, los visitantes pueden estar a pocos metros de estos imponentes animales e incluso participar en actividades como alimentarlos o recorrer el parque en tirolesa.

Planes para todos los gustos

Orlando también ofrece espacios icónicos como Lake Eola, en pleno centro de la ciudad, donde se puede pasear en bote rodeado de naturaleza y vistas urbanas. A esto se suman museos, restaurantes y una oferta hotelera tan amplia que se adapta a cualquier presupuesto: desde opciones accesibles hasta lujosas casas con piscinas privadas, salas de juegos y capacidad para grupos grandes.

Y para los amantes del deporte y el entretenimiento, la ciudad vibra con eventos y espectáculos durante todo el año, incluyendo partidos de hockey y grandes conciertos.

En 2024, Orlando recibió más de 75 millones de visitantes, consolidándose como uno de los destinos turísticos más importantes de Estados Unidos.

Así que si está buscando un plan para Semana Santa, Orlando no solo promete diversión… también experiencias inolvidables para todos.