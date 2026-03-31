Revelan pronóstico del clima para Semana Santa y alertan por señales de El Niño

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales dio a conocer un panorama climático que combina lluvias intensas en el corto plazo con alertas por cambios en el comportamiento del océano Pacífico.

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En coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la entidad mantiene vigilancia sobre señales que apuntan al posible desarrollo del fenómeno de El Niño en los próximos meses.

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De acuerdo con el reporte, durante los días santos se prevé un incremento significativo de lluvias en varias regiones del país, especialmente en la Orinoquía y zonas del interior.

Este periodo concentraría algunos de los mayores acumulados recientes de precipitaciones.

Jennifer Dorado, jefe de pronósticos y alertas del Ideam, explicó:

A partir del 30 de mayo hasta el 3 de abril, estamos evidenciando la mayor probabilidad de acumulados a nivel nacional. Justo para hoy, este lunes, en todas las jornadas que estamos dentro del análisis, siendo lo más intenso, la región Orinoquía en su zona oriental.

Mientras se presenta este aumento de lluvias, las autoridades también siguen de cerca el comportamiento del sistema océano-atmósfera.

¿Se vendría el fenómeno de El Niño?

Según los análisis, se han identificado señales de calentamiento en el océano Pacífico ecuatorial, un indicador clave frente a la posible transición hacia condiciones del fenómeno de El Niño.

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Las proyecciones de centros internacionales señalan una alta probabilidad de consolidación de este fenómeno entre junio y agosto de 2026, con posibilidad de que sus efectos se extiendan hasta finales del año.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, afirmó:

Aunque todavía no nos corresponde declarar oficialmente un fenómeno de El Niño, lo responsable es informar a la ciudadanía que ya contamos con evidencia científica que confirma un creciente calentamiento del océano Pacífico. Estas señales son una alerta temprana para el país, que nos permite anticiparnos, activar la preparación institucional y trabajar con las regiones para reducir riesgos y proteger a las comunidades.

En línea con estos análisis, los modelos climáticos indican que las anomalías de temperatura en la región Niño-3.4 podrían ubicarse cerca de +1 °C hacia finales de 2026, lo que reflejaría un desarrollo potencial del fenómeno, cuya intensidad aún está en evaluación.

Además, entre abril y agosto se proyecta una leve reducción de lluvias frente a los promedios históricos en regiones como Caribe, Andina y Pacífica. Esta tendencia podría intensificarse en el segundo semestre si se consolidan las condiciones asociadas a El Niño.