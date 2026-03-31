Se acabó la espera en la DIAN: El cambio en el sistema de citas que beneficiará a miles de colombianos
Millones de usuarios podrán acceder a este sistema sin tener que pasar tiempos de espera largos.
Noticias RCN
04:09 p. m.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha anunciado la reapertura masiva de su sistema de agendamiento de citas. Tras un periodo de ajustes técnicos y actualizaciones en su plataforma digital, la entidad busca garantizar que ciudadanos y empresas puedan cumplir con sus obligaciones tributarias de manera ágil, eliminando las barreras que anteriormente generaban retrasos en trámites críticos como la actualización del RUT o la obtención de la firma electrónica.
La habilitación de estas citas no es un trámite menor. Para miles de colombianos, el acceso a la atención representa la posibilidad de desbloquear operaciones comerciales, participar en licitaciones o simplemente evitar sanciones por datos desactualizados.
La DIAN ha enfatizado que la modernización del sistema permite ahora una distribución más equitativa de los turnos, evitando el acaparamiento de citas por parte de terceros intermediarios.
Paso a paso: Cómo agendar su turno fácilmente
Para navegar el sistema con éxito y asegurar un espacio en la agenda, los usuarios deben seguir esta ruta simplificada:
- Ingreso al Portal Oficial: Diríjase exclusivamente a la página web de la DIAN. Busque la sección "Asignación de Citas". Evite enlaces externos o anuncios en redes sociales que prometan "agilizar" el proceso, ya que el trámite es totalmente gratuito.
- Identificación del Trámite: Antes de solicitar el turno, defina si su necesidad es presencial o virtual. Trámites como la inscripción en el RUT para personas naturales suelen resolverse eficientemente por videollamada.
- Selección de Punto y Horario: El sistema desplegará un calendario interactivo. La clave aquí es la puntualidad digital: las agendas suelen actualizarse en las primeras horas de la mañana. Si no encuentra disponibilidad en su ciudad principal, el sistema ahora permite consultar puntos de contacto cercanos con menor flujo de usuarios.
- Confirmación y Soporte: Una vez seleccionado el horario, recibirá un correo electrónico con el número de proceso y los requisitos documentales. No ignore este correo, ya que contiene el enlace de acceso si su cita es virtual o el código QR necesario para el ingreso a las oficinas físicas.