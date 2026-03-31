Se acabó la espera en la DIAN: El cambio en el sistema de citas que beneficiará a miles de colombianos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha anunciado la reapertura masiva de su sistema de agendamiento de citas. Tras un periodo de ajustes técnicos y actualizaciones en su plataforma digital, la entidad busca garantizar que ciudadanos y empresas puedan cumplir con sus obligaciones tributarias de manera ágil, eliminando las barreras que anteriormente generaban retrasos en trámites críticos como la actualización del RUT o la obtención de la firma electrónica.

La habilitación de estas citas no es un trámite menor. Para miles de colombianos, el acceso a la atención representa la posibilidad de desbloquear operaciones comerciales, participar en licitaciones o simplemente evitar sanciones por datos desactualizados.

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La DIAN ha enfatizado que la modernización del sistema permite ahora una distribución más equitativa de los turnos, evitando el acaparamiento de citas por parte de terceros intermediarios.

Paso a paso: Cómo agendar su turno fácilmente

Para navegar el sistema con éxito y asegurar un espacio en la agenda, los usuarios deben seguir esta ruta simplificada: