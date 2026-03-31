¡Revolución en La Casa de los Famosos Colombia! El 'jefe' tomó inesperada decisión de ÚLTIMA HORA

En las últimas semanas, el 'jefe' ha propuesto diferentes dinámicas que han abierto el juego en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Durante estos días regresó el 'teléfono' y sonará 12 veces para otorgar poderes muy específicos.

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El lunes, en horas de la mañana, se anunció la llegada de un nuevo participante apenas se contestó la llamada. Además, en la gala principal, 'Campanita' obtuvo el beneficio de recibir la carta de un familiar.

Mientras tanto, sobre las 10:00 de la mañana de este martes, Karola contestó una nueva llamada y el 'jefe' le dijo que tendría que quedar nominada e ir directo a eliminación.

Sin embargo, por ser la líder de la semana y tener el beneficio de la inmunidad, se tomó una decisión de última hora que seguirá revolucionando el juego. ¿Cuál fue?

Esta fue la inesperada decisión que anunció el 'jefe' en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Apenas Karola le recordó al 'jefe' que ella no puede estar en la jornada de eliminación porque es la líder, la máxima autoridad de La Casa de los Famosos Colombia le hizo saber que ella contará con otro poder de nominación.

En consecuencia, en la noche de este 31 de marzo, Karola tendrá que elegir al famoso que quiere que vaya de manera directa a la sala de eliminación.

Además, posteriormente, en el cierre de la semana, la creadora de contenido podrá nominar a otro participante por haberse ganado el liderazgo.

¿Cuál fue la advertencia que hizo Karola en La Casa de los Famosos Colombia 2026 tras obtener un nuevo poder de nominación?

Después de que Karola colgó la llamada con el 'jefe', celebró y les dijo a sus compañeros que tuvieran cuidado con ella debido a que podía nominarlos.

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"Qué lindo, bendiciones, me encantó. Otra nominación para Karola, así que trátenme seria porque voy por un par aquí hoy", dijo la influencer.