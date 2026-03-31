Reconocido cantante fue asesinado en plena presentación: esto se reportó

En México se presentó un grave hecho en el que falleció un reconocido cantante en la madrugada del 29 de marzo.

Arturo Rivera, el vocalista del Grupo Reacción, estaba junto al resto de la agrupación en un evento privado realizado en Tijuana y, de manera inesperada, recibió varios impactos de bala.

El artista falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas y las autoridades se encuentran recopilando las pruebas que les permitan capturar a los presuntos responsables del asesinato.

Esto se ha revelado tras el asesinato de Arturo Rivera, el vocalista del Grupo Reacción, en México

La Policía de México ha conocido que el Grupo Reacción fue contratado para la celebración de un cumpleaños.

En consecuencia, llegaron a un salón social de Tijuana y, en el momento en el que se encontraban interpretando sus éxitos musicales, el cumpleañero habría comenzado a disparar al aire y, posteriormente, habría dirigido las balas contra los artistas.

Tras esa situación, el cantante Arturo Rivera fue impactado varias veces en el pecho y, lamentablemente, se quedó sin signos vitales casi que de inmediato.

Además, Raúl Garay, que es la segunda voz del Grupo Reacción, también quedó herido, pero alcanzó a ser trasladado a un centro hospitalario en el que ha sido estabilizado.

El Grupo Reacción se pronunció tras el asesinato de Arturo Rivera, su vocalista: esto dijeron

En las últimas horas, el Grupo Reacción emitió un mensaje de condolencias en el que lamentó el asesinato de su cantante.

Además, indicó que proporcionarán detalles claves en el momento que sea correspondiente para ayudar a las autoridades a que se haga justicia.

"Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que se han tomado el tiempo de enviarnos mensajes, preocuparse por nosotros y brindarnos apoyo en estos momentos tan difíciles. Sus palabras y muestras de solidaridad significan mucho para todos nosotros", plantearon.

"Lamentamos profundamente lo sucedido con nuestro compañero y extendemos nuestro más sentido pésame a su familia, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Agradecemos su respeto, comprensión y el cariño que nos han brindado. En su momento estaremos compartiendo la información correspondiente sobre los servicios funerarios", añadieron.