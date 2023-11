Entrenador de Rigoberto Urán en la vida real reveló detalles de la trágica muerte del padre del ciclista

El pasado 14 de noviembre, el canal RCN presentó en la telenovela 'Rigo', la producción inspirada en la vida del deportista antioqueño Rigoberto Urán, una de las escenas más conmovedoras en la historia de la televisión colombiana: la trágica muerte de don 'Rigoberto Urán', el padre del protagonista y ciclista 'Rigo'. Más de uno derramó lágrimas al ver cómo representaron este lamentable momento que ocurrió en la vida real.

Cabe recordar que en una entrevista con Noticias RCN, Urán reveló que su padre fue asesinado en una vereda del municipio de Urrao, Antioquia, cuando él tenía apenas 14 años. Según su relato, este crimen fue cometido por los paramilitares que tomaron control en la región durante el conflicto armado.

La trágica muerte de don 'Rigoberto Urán'

Tal como se pudo observar en este capítulo, los entrenadores de 'Rigo' y 'don Rigoberto' fueron llevados por miembros de la organización al margen de la ley hacia una vereda para que trasladaran un ganado de una finca a otra, pero el señor se negó a hacerlo porque sabía que le estaban pidiendo robar.

En ese momento, fue agredido fuertemente por los delincuentes, quienes obligaron a los dos instructores a abandonar el lugar y dejarlo solo. Después de llegar a Urrao, le informaron a 'Rigo' que los paramilitares tenían en sus manos a su padre.

En estado de 'shock', el joven decidió tomar su bicicleta e ir en busca de 'don Rigoberto'. Al llegar al lugar, la escena fue completamente desgarradora: el cuerpo del hombre yacía ensangrentado en el prado de aquella vereda. Todo se tornó en un mar de lágrimas y lamentos.

La versión del entrenador de 'Rigo' en la vida real

El exentrenador de Rigo, Jorge Flórez, ha compartido detalles conmovedores sobre el difícil momento que atravesó el ciclista Rigoberto Urán al enterarse de la muerte de su padre. En una entrevista con el internauta Horacio Echeverri viralizada en redes sociales, Flórez reveló cómo fue ese trágico acontecimiento y cómo vivió 'Rigo' ese instante.

Según relató el exentrenador, aquel día el padre de 'Rigo' acompañó al equipo en un entrenamiento normal, aunque en esa ocasión su hijo no asistió porque tenía clase. Sin embargo, durante el recorrido se encontraron con un grupo al margen de la ley que les impidió el paso. A pesar de intentar buscar ayuda de la Policía, no obtuvieron respuesta, ya que les dijeron que no podían acercarse al lugar,

Ante esto, los padres de familia y el entrenador decidieron ir por su cuenta a "rescatar" a los ciclistas. Por fortuna, en el camino se toparon con los jóvenes, peor se percataron de que don Rigoberto no estaba con ellos.

Los paramilitares se habrían quedado con el padre de Rigo y solo fue hasta horas después que recibieron la trágica noticia de que había fallecido. Fue el exentrenador quien tuvo que buscar a 'Rigo' y darle el triste anuncio sobre la muerte de su padre. Sin embargo, la reacción del ciclista sorprendió a todos.

"Cuando Rigo nos preguntó qué había pasado con su papá, me tocó a mí darle la noticia, y no sé si Rigo era muy fuerte o no me entendió, porque cuando le conté lo sucedido, se fue directo a su casa", relató Flórez.

El exentrenador también resaltó la relación cercana que existía entre Rigo y su padre, tal como se muestra en la novela. La muerte de don Rigoberto dejó una profunda marca en la vida del ciclista, quien decidió buscar nuevas oportunidades fuera de Urrao.

Este emotivo relato revelado por el exentrenador ha conmovido a los seguidores de Rigoberto Urán, quienes ahora conocen un poco más sobre la difícil experiencia que atravesó el ciclista ante la muerte de su padre y los lamentables rezagos que dejó el conflicto armado en Colombia.