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Internet estalla: la victoria de Argentina dejó cientos de memes entre hinchas y detractores

La victoria del equipo albiceleste ya ha generado miles de reacciones en las redes sociales de todo el mundo.

Foto: AFP
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Noticias RCN

julio 15 de 2026
06:38 p. m.
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El mundo entero se prepara para una de las finales del Mundial de Fútbol más esperadas por millones de hinchas, quienes aseguran que el próximo encuentro entre Argentina y España será uno de los más complicados y reñidos en la historia de las finales de este evento deportivo.

Sin embargo, como es de costumbre, el más reciente partido, que permitió a la Selección de Messi llegar a una nueva final del Mundial, ya ha generado una importante división de opiniones.

Este debate ha sido alimentado por un sin fin de memes e imágenes en donde internautas no solo exaltaron el papel de Argentina en el Mundial, sino pusieron en duda su desempeño y las decisiones arbitrales durante su paso por esta edición.

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Memes del partido entre Inglaterra y Argentina

Los hinchas y las redes sociales no perdonan y el paso de Argentina a la gran final del Mundial 2026 no fue la excepción. El público se dividió entre aquellos que apoyaron hasta el final al equipo albiceleste y aquellos que, por alguna razón, decidieron cambiar su nacionalidad durante 90 minutos para apoyar al equipo de Harry Kane.

Uno de los principales memes se concentraron especialmente en hacer referencia a las islas Malvinas, cuya soberanía se ha disputado históricamente entre Argentina y el Reino Unido. En dichos memes se compartieron las imágenes en las que los futbolistas sostienen banderas en donde se proclaman los dueños de dichas tierras.

Otro de los ejes temáticos involucra la polémica a causa de las decisiones arbitrales que se han tomado y que, en algunas ocasiones, han beneficiado al conjunto albiceleste. Por esto, los edits en donde se observa al presidente de la FIFA junto a Messi no se han hecho esperar.

El papel de Lionel Messi también ha sido exaltado ya que cientos de hinchas afirman que la última Copa del Mundo será la oportunidad para que el astro del fútbol pueda retirarse con varios de los máximos trofeos de este deporte.

Por esto, las imágenes en donde la “pulga” transporta a jugadores como Erling Haaland, Neymar y Mbappé en un coche ya se han llevado la atención.

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Hinchas recuerdan “la mano de Dios” de Maradona

El papel de Diego Maradona es desempolvado cada vez que Argentina obtiene un logro como Selección. Para esta ocasión, cientos de hinchas han recordado varias de las jugadas más polémicas del argentino como su famosa “mano de Dios” con la que el hombre habría hecho un gol con su mano justamente contra Inglaterra en 1986.

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