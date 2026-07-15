Policía rescata a tres menores en presunto estado de abandono en Kennedy

La Policía Nacional logró salvaguardar a tres menores de edad en las localidades de Santa Fe y Kennedy, quienes al parecer permanecían solos en sus viviendas y en condiciones de abandono.

Caso en Santa Fe: dos niños hallados solos

El primer procedimiento se realizó en el barrio El Guabio, Santa Fe, tras una alerta de la comunidad. Al verificar la situación, una ciudadana informó que los niños permanecían solos desde el día anterior, sin un adulto responsable, y que ella misma les había brindado alimentos al evidenciar la situación.

Los uniformados activaron de inmediato la ruta de atención y trasladaron a los menores al Centro Especializado Revivir, bajo la coordinación del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia.

Caso en Kennedy: menor pedía ayuda

En un segundo operativo, en el sector de Castilla, Kennedy, los policías atendieron el llamado de la comunidad y hallaron a un niño de 6 años pidiendo ayuda a través de una reja. El menor manifestó no haber consumido alimentos y presentaba precarias condiciones de aseo, por lo que se activaron los protocolos de protección.

La oportuna actuación permitió poner a los tres niños bajo resguardo y garantizar el restablecimiento de sus derechos.

“Gracias a la alerta de la comunidad y a la oportuna intervención de las zonas de atención, fueron salvaguardados tres menores de edad en las localidades de Santa Fe y Kennedy, quienes al parecer se encontraban solos en una presunta situación de abandono al interior de sus viviendas”, afirmó el Teniente Coronel Manuel Ricardo Saavedra Mojica, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales.