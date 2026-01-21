CANAL RCN
Tendencias

Grupo de rap hizo canción sobre el accidente de Yeison Jiménez: los vio en 'Hip Hop al Parque'

'Los Nández', mítica agrupación de rap colombiano, estrenaron su homenaje para Yeison Jiménez con una canción que recuerda su pasado como rapero.

Yeison Jiménez Los Nandez
FOTO: @losnandez - IG

Noticias RCN

enero 21 de 2026
04:25 p. m.
Yeison Jiménez era una estrella en la música popular colombiana, siendo un referente de este género a nivel continental. Sin embargo, el caldense de 34 años también intentó explorar un camino como rapero, dedicándose a ello durante sus primeros años en Bogotá cuando era un preadolescente.

Así lo expresó en varias entrevistas, donde dejó claro que a pesar de que su camino musical tomó otro rumbo, siempre le quedó gustando el rap. De hecho, comentó que cuando estaba en el colegio se tomaba el tiempo para asistir al Festival Hip Hop al Parque, que se hace anualmente en la capital colombiana.

Los Nandez le dedicaron un rap a Yeison Jiménez

Los Nandez, una de las agrupaciones mencionadas por Yeison Jiménez cuando hablaba de sus anécdotas siendo rapero, decidieron dedicarle una canción a modo de homenaje, donde recuerdan justamente ese apoyo que recibieron con el 'aventurero' como un fan más.

Se llama 'Premonición', en donde hablan sobre el accidente aéreo que provocó el fallecimiento del artista, recordando que él mismo confesó que varias veces soñó con que sufría una muerte en esas condiciones.

Cabe recordar que una de las canciones más importantes en la trayectoria de Los Nandez es 'Dejavu', donde el Viejo Nandez relata que sufría la traición de un amigo, quien le causó la muerte. Sin embargo, todo era un sueño, por lo que se preparó para que esa premonición no se hiciera realidad, añadiendo una similitud al tema dedicado a Yeison.

Opiniones tras el homenaje de Los Nandez a Yeison Jiménez

La canción publicada por Los Nandez generó opiniones divididas, pues mientras unos cuantos hablaron sobre un supuesto oportunismo para hablar de la tragedia donde murió Yeison Jiménez y algunos integrantes de su equipo de trabajo, la gran mayoría agradeció por el gesto.

Los fanáticos de Yeison Jiménez sabían que él era muy amante del rap, por lo que ahora que una de las agrupaciones que admiraba le dedicó un homenaje póstumo, es algo que valoran.

