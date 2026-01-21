CANAL RCN
Videos: así era la avioneta de Yeison Jiménez por dentro

La avioneta, según reveló uno de los expilotos del artista, llegó al país en 2022.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

Noticias RCN

enero 21 de 2026
10:46 a. m.
La vida de Yeison Jiménez, el importante cantante de música popular, se apagó en el trágico accidente ocurrido en Paipa, Boyacá.

El artista, en la tarde del 10 de enero, tenía la intención de llegar a Medellín para, posteriormente, desplazarse en un vehículo hasta Marinilla, Antioquia.

RELACIONADO

Fue así como se subió a su avioneta sobre las 3:50 de la tarde, pero, desafortunadamente, sobre las 4:11, la aeronave comenzó a precipitarse y cayó en la vereda Romita.

Yeison Jiménez tenía una avioneta para moverse con facilidad por toda Colombia y poder cumplir con cada uno de sus compromisos.

De hecho, en sus redes sociales, el artista acostumbraba a publicar varios videos de algunos de los viajes que realizaba frecuentemente junto a su equipo de trabajo.

Por lo tanto, a partir de esas grabaciones, es que se ha podido conocer cómo era el interior de la aeronave que estuvo implicada en el siniestro que tiene de luto a Colombia.

En videos: así era el interior de la aeronave en la que se accidentó Yeison Jiménez

En los videos que compartió Yeison Jiménez en vida, se pudo conocer que en la parte de adelante de la avioneta estaban los controles para conducirla, junto a la silla del piloto y el copiloto.

Mientras tanto, más atrás se encontraban dos sillas que les daban la espalda al piloto y al copiloto y, en frente, había otras dos que tenían muy cerca dos repisas en las que se podían colocar bebidas o alimentos.

Además, atrás había otras sillas en las que se solía acomodar maletas y en la última parte de la avioneta estaba la zona completa del equipaje.

Estos son los videos:

Este fue el mensaje de último adiós del hermano de Yeison Jiménez

Tras la muerte de Yeison Jiménez, Alejandro, su hermano, publicó un desgarrador post en Instagram.

RELACIONADO

"No sé de dónde estoy sacando fuerzas para publicar un poco de los recuerdos que tengo con el ser más maravilloso que la vida me dio. Aún espero tu mensaje y volver a verte", inició escribiendo.

"Te extraño más de lo que las palabras puedan decir, pero te amo más de lo que el tiempo podrá borrar. Hermano mío, desde que te fuiste, el silencio pesa más, los días se sienten incompletos y el corazón aprende a latir con ausencia. Maldita sea, nos faltaron solo cuatro días para dejar listo todo lo que hablamos el 8 de enero, comiéndonos un coco, desde las 9:00 de la noche hasta las 11:00", añadió.

 

 

