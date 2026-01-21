Ciro Quiñonez tomó decisión radical y de ÚLTIMA HORA tras la muerte de Yeison Jiménez

Luego de la inesperada muerte de Yeison Jiménez, Ciro Quiñonez, que era uno de sus grandes amigos, ha sido uno de los artistas más afectados.

Ciro compartió un viaje con Yeison el 1 de enero del 2026 y no solo lo vio como su ejemplo a seguir, sino que también tenía una relación muy cercana con su familia.

Por lo tanto, tras los homenajes que se le realizaron al 'niño de Manzanares', Ciro Quiñonez apareció en las redes sociales y anunció una decisión radical. ¿Cuál fue?

Ciro Quiñonez se alejará de las redes sociales tras la muerte de Yeison Jiménez

En una grabación que Ciro Quiñonez publicó en sus redes sociales, indicó que necesita aislarse unos días para seguir pasando su luto y entender cómo va a seguir tras la partida de Yeison Jiménez, su amigo y colega.

"He estado un poquito alejado de las redes y hago este video porque me quiero ir a cualquier lado del mundo, a cualquier rincón de donde sea para darme unos tres o cuatro días de descanso", comenzó afirmando Ciro Quiñonez.

"Serán tres o cuatro días en los que me aleje de las redes sociales y de todo comentario bueno, malo, positivo o negativo. Quiero descansar un poco el alma también y empezar a replantear nuestra carrera, nuestra vida sin Yeison, sin ese guía y ese líder que tenía las banderas de mi proyecto. Así que me voy a perder y a descontaminarme de todo", agregó.

Este fue el mensaje con el que Ciro Quiñonez despidió a Yeison Jiménez en las redes sociales

Tras el homenaje público en el Movistar Arena, Ciro Quiñonez compartió un video de unas declaraciones en las que hizo énfasis en que se había ido su hermano y su papá musical.

Además, escribió el siguiente texto: