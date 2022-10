Bob Dylan revelará grandes secretos sobre componer canciones en su nuevo libro

Los fans de Bob Dylan conocieron parte del nuevo libro de la leyenda del folk-rock estadounidense y ganador del premio Nobel, "The Philosophy of Modern Song", cuya publicación está prevista para noviembre de este año, tras revelarse extractos en el diario The New York Times.

Se trata de una colección de ensayos de su primer libro, escrito desde 2004 cuando sacó "Chronicles, Volume One", en el que explora el poder de la composición musical. Su publicación está prevista el 8 de noviembre con la editorial Simon and Schuster.

Extractos publicados en el Times muestran reflexiones del querido músico y poeta estadounidense sobre "Strangers in the Night", canción de Frank Sinatra, y de "My Generation", himno de la banda británica The Who.

Muchos de los ensayos incluyen ampliaciones de Dylan en sus propias palabras con una pieza más corta y suelta en la que el artista habla sobre el tema en cuestión.

"Algo en tu espíritu vital, tu pulso, algo que corre por la sangre, te dice que debes tener este tierno sentimiento de amor ahora y para siempre, esta esencia de amor devoto agarrada con fuerza. Eso es esencial y necesario para seguir vivo y engañar a la muerte", escribió Dylan sobre Sinatra.

El libro también incluye reflexiones sobre artistas como Hank Williams y Nina Simone.

Premiado con Nobel por sus composiciones

Dylan, que irrumpió en la escena folk de Nueva York a principios de 1960, ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo.

El artista de 81 años ha mantenido un riguroso calendario de giras, y actualmente está en un itinerario mundial que continuará hasta 2024.

En 2020 publicó su 39º álbum de estudio, "Rough and Rowdy Ways", aclamado por la crítica.

Ganó el premio Nobel de Literatura en 2016 "por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de canciones estadounidenses".