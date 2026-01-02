CANAL RCN
Esta fue la desgarradora reacción de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, en medio del concierto homenaje en El Campín

Sonia Restrepo vistió de blanco y estuvo acompañando al amor de su vida hasta el final del homenaje.

febrero 01 de 2026
03:38 p. m.
El 31 de enero, en el estadio El Campín, Yeison Jiménez logró hacer su segundo 'sold out', a pesar de ya no estar en este plano terrenal.

Yeison fue el primer cantante de música popular que agotó un concierto en el máximo escenario deportivo de la capital y, a los pocos meses, anunció otro evento histórico en ese recinto.

En consecuencia, debido a que antes del trágico accidente aéreo ya estaba a punto de confirmarse el 'sold out', su familia y su equipo de trabajo tomaron la decisión de no cancelar el concierto, sino que invitar a artistas nacionales e internacionales de primer nivel para homenajearlo.

Fue así como en la tarima del estadio El Campín estuvieron cantantes icónicos como Jhon Alex Castaño, Natalia Jiménez, Luis Alfonso, Nélson Velásquez, Andy Rivera, Chayín Rubio y, por supuesto, la banda de Yeison Jiménez.

Además, Sonia Restrepo, la esposa del 'aventurero', estuvo acompañándolo como siempre y tuvo una desgarradora reacción cuando comenzó el homenaje.

En video: esta fue la desgarradora reacción de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, en medio del concierto homenaje

Sonia Restrepo llegó a El Campín abrazada de Lina Jiménez, una de las hermanas del artista.

Además, una vez tuvo acceso a la grama del estadio, se acomodó en uno de los palcos ubicados en la primera fila para ser testigo de los honores que se le realizarían al 'niño de Manzanares'.

Por lo tanto, una cámara captó que mientras que estaba cantando Nelson Velásquez, que era uno de los artistas de vallenato favoritos de Yeison Jiménez, a Sonia se le notó nostálgica, al borde de las lágrimas y hablando constantemente con uno de sus acompañantes.

Este es el video:

Estas fueron las palabras que Nelson Velásquez le dedicó a Yeison Jiménez en el concierto homenaje en El Campín

En medio de sus interpretaciones, Nelson Velásquez les pidió a los asistentes que encendieran las luces de sus celulares y emitió un sentido mensaje.

"Que él sepa que ustedes siempre, en cada momento y en cada espacio de sus vidas, van a tener cómo recordar a mi amigo, mi colega y mi compadre", comenzó diciendo Nelson Velásquez.

"Hoy, Yeison, Dios te recibe en su gloria y, por supuesto, aquí siempre te van a recordar. No es un adiós, amigo, es un hasta siempre por tantas cosas buenas que nos dejaste", concluyó.

 

