VIDEO: este es el fenómeno que apareció en el cielo y por el que dicen que Yeison Jiménez estuvo presente en El Campín

Todo fue grabado e, incluso, la hermana de Yeison Jiménez reposteó el video.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

febrero 01 de 2026
06:30 p. m.
En la tarde y la noche del 31 de enero, se realizó el concierto homenaje a Yeison Jiménez en El Campín.

En este evento cantaron artistas muy cercanos al 'aventurero' como Jhon Alex Castaño, Luis Alfonso, Natalia Jiménez, Nelson Velásquez, Chayín Rubio, Andy Rivera y Pasabordo.

Además, la agrupación musical de Yeison Jiménez también interpretó sus grandes éxitos e, incluso, el 'niño de Manzanares' hizo una aparición con inteligencia artificial.

Sin embargo, más allá de esa situación, una seguidora grabó un fenómeno natural que apareció en el cielo y le hizo pensar en la presencia de Yeison Jiménez en el homenaje. ¿Cuál fue?

En video: este fue el curioso fenómeno que se presentó en el cielo y se asoció con la presencia de Yeison Jiménez en El Campín

Justo cuando Luis Alfonso estaba cantando en la tarima del Nemesio Camacho El Campín, en el cielo se iluminó una luna llena y los fanáticos lo interpretaron como la presencia del 'aventurero'.

"¿Y Yeison estaba presente? Pues, miren esa luna tan maravillosa", fue el texto que acompañó la grabación.

Además, ese video fue repostado por Lina Jiménez, la hermana de Yeison, en su cuenta de Instagram.

Este fue el mensaje de Eventos Sírvalo Pues tras el concierto homenaje a Yeison Jiménez en El Campín

"Hoy te dimos la despedida que merecías, Yeison Jiménez, como el número 1 que fuiste durante tantos años", comenzó enfatizando Eventos Sírvalo Pues.

"Como siempre lo decías: todo en la vida se hace por lo alto. Marcaste la historia, tocaste millones de corazones y hoy no solo te despedimos, sino que reconocemos tu legado. Descansa en paz. Todos esos sueños que alguna vez te prometiste, los cumpliste. Vuela alto, Yei, te queremos", se añadió.

Fue así como, tras ese post, los seguidores de Yeison Jiménez manifestaron que su legado prevalecerá siempre y que su música nunca dejará de ser escuchada.

 

