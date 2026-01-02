CANAL RCN
Desgarrador: sobrino de Yeison Jiménez se 'quebró' en la tarima tras el homenaje en El Campín

El artista volvió a ser despedido por sus fanáticos, colegas y seres más queridos.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

febrero 01 de 2026
05:25 p. m.
Yeison Jiménez pudo cumplir su sueño de llenar por segunda vez el estadio El Campín, a pesar de ya no estar presente en este plano terrenal.

El 31 de enero, los fanáticos del 'aventurero' colmaron el 'coloso de la 57' y, junto a artistas de primer nivel, lo homenajearon.

Este evento comenzó sobre las 3:30 de la tarde y finalizó pasadas la 1:00 de la mañana. En él se cantaron canciones de Yeison Jiménez, se logró que él apareciera gracias a la inteligencia artificial y, además, se volvió a recalcar que su legado será imborrable.

Asimismo, los familiares de Yeison Jiménez estuvieron presentes y Julián, el sobrino del artista, tuvo un desgarrador gesto apenas finalizó el concierto.

En video: este fue la desgarradora reacción de Julián Jiménez, sobrino de Yeison Jiménez, tras el homenaje en El Campín

Después de que todos los asistentes abandonaron el estadio bogotano, Julián Jiménez, el sobrino del artista, se subió a la tarima y se arrodilló casi al borde de las lágrimas.

Adicionalmente, se persignó y, al ponerse de pie, llevó su mirada al cielo y se colocó sus dos manos en el rostro.

"Te amo con toda mi alma, mi viejo", fue el mensaje del joven tras publicar la grabación en sus redes sociales.

¿Qué se sabe de la investigación del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez?

La Aeronáutica Civil ya reveló un informe preliminar de la investigación del accidente aéreo ocurrido en la vereda Romita, entre Paipa y Duitama.

En él se indicó que a la avioneta le habían realizado un mantenimiento reciente en el motor izquierdo y que el 10 de enero se encontraba aeronavegable.

Además, informaron que los motores y las hélices serán enviadas a Estados Unidos para que el fabricante pueda realizarles pruebas rigurosas y ayudar a esclarecer lo sucedido.

 

 

