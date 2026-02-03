Participantes de la Casa de los Famosos rompieron el hielo y se dieron beso: así fue el momento

La temperatura dentro de La Casa de los Famosos Colombia 2026 ha alcanzado niveles inesperados tras un suceso que ha dejado a los televidentes y a los propios participantes con la boca abierta: el apasionado beso entre la creadora de contenido Yuli Ruíz y el reconocido actor Alejandro Estrada.

Y es que luego de su mediática y dolorosa ruptura con Nataly Umaña en la edición anterior, el actor Alejandro Estrada parece estar dándose una nueva oportunidad frente a las cámaras. Su cercanía con la modelo Yuli Ruiz ha encendido las alarmas de un posible romance en el reality más visto del país.

El encuentro que ha desatado miles de comentarios en redes sociales ocurrió durante una de las recientes dinámicas de convivencia. Lo que comenzó como un trato cordial y respetuoso se transformó rápidamente en una cercanía inevitable. Según testigos de la transmisión 24/7, la química entre Estrada y la carismática Yuli Ruiz ha sido innegable desde la primera semana, rompiendo la coraza de cautela con la que el actor ingresó al formato.

Así fue el beso entre Alejandro y Yuli

El beso entre ambos participantes se dio en medio de un juego qen el que participaron varios. Esta dinámica se trataba de lanzarse una pelota y quien fallara, tenía la obligación de cumplir un reto.

El reto para la modelo tras perder fue darle un beso a su compañero en la casa de los famosos, algo de lo que estuvo de acuerdo y puso a vibrar a los demás concursante.

Alejandro es consciente de que cada uno de sus movimientos es analizado bajo lupa por un público que aún recuerda el episodio del anillo con su exesposa. Por ello, aunque la chispa es real, el actor ha intentado mantener cierta distancia en momentos clave, temiendo que un nuevo romance televisado pueda afectar su estabilidad emocional o su estrategia de juego.

Por su parte, Yuli Ruiz no ha ocultado su interés. En el confesionario, la participante describió a Estrada como "un caballero en toda la extensión de la palabra", destacando su atención y los detalles que tiene con ella durante el día a día. "Es difícil no sentir algo cuando alguien te trata con tanta delicadeza en un ambiente tan hostil como este", confesó Ruiz.

