"Veo una tragedia": escalofriante advertencia de Mhoni Vidente para reconocidos cantantes

Tras lo sucedido con Yeison Jiménez, Mhoni Vidente dejó en 'shock' a varios de sus seguidores debido a que indicó que ha visualizado que podría ocurrirle una tragedia a otro cantante.

De acuerdo con lo que ha revelado la reconocida astróloga, los artistas que necesitan cuidarse son los que pertenecen al género regional mexicano.

Además, Mhoni Vidente reveló algunos nombres que se le han aparecido en sus análisis. ¿A qué artistas mencionó?

Esta fue la advertencia que Mhoni Vidente hizo para importantes cantantes de la música regional

Según Mhoni Vidente, es fundamental que el mundo del espectáculo esté atento de las alertas correspondientes para que no se presenten más tragedias en el 2026.

"Veo una tragedia en el mundo del espectáculo. Siempre se van de tres en tres y he traído tanto en la mente a Natanael Cano, a Junior H y a Alfredito Olivas", planteó Mhoni Vidente.

"Veo que se tiene que cuidar toda la gente del regional mexicano, hacer caso a la seguridad y tener completamente conciencia de que si uno es tu amigo, otro es tu enemigo. Así que hay que enviarles las bendiciones a esos muchachos que son jóvenes y les va muy bien", añadió.

¿Qué ha planteado Mhoni Vidente sobre febrero?

Mhoni Vidente, en uno de sus análisis más recientes, aseguró que el 21 de febrero será un día de cambios importantes.

De acuerdo con sus visiones, podrían comenzar a gestarse movimientos significativos en la geopolítica y en los regímenes.

Aunque, también explicó que puede ser un día de abundancia y buenas noticias para las personas que cumplen años en esa fecha.

En el pasado, Mhoni Vidente alertó que Nicolás Maduro podría ser capturado antes del 11 de enero y, además, también predijo un sismo fuerte en México en los comienzos de este nuevo año 2026.