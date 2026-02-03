CANAL RCN
Tendencias

"Veo una tragedia": escalofriante advertencia de Mhoni Vidente para reconocidos cantantes

En su análisis, Mhoni Vidente reveló varias recomendaciones claves para los artistas.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

febrero 03 de 2026
06:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras lo sucedido con Yeison Jiménez, Mhoni Vidente dejó en 'shock' a varios de sus seguidores debido a que indicó que ha visualizado que podría ocurrirle una tragedia a otro cantante.

De acuerdo con lo que ha revelado la reconocida astróloga, los artistas que necesitan cuidarse son los que pertenecen al género regional mexicano.

"Se ve la muerte": impactante predicción de Mhoni Vidente para el 2026
RELACIONADO

"Se ve la muerte": impactante predicción de Mhoni Vidente para el 2026

Además, Mhoni Vidente reveló algunos nombres que se le han aparecido en sus análisis. ¿A qué artistas mencionó?

Esta fue la advertencia que Mhoni Vidente hizo para importantes cantantes de la música regional

Según Mhoni Vidente, es fundamental que el mundo del espectáculo esté atento de las alertas correspondientes para que no se presenten más tragedias en el 2026.

"Veo una tragedia en el mundo del espectáculo. Siempre se van de tres en tres y he traído tanto en la mente a Natanael Cano, a Junior H y a Alfredito Olivas", planteó Mhoni Vidente.

"Veo que se tiene que cuidar toda la gente del regional mexicano, hacer caso a la seguridad y tener completamente conciencia de que si uno es tu amigo, otro es tu enemigo. Así que hay que enviarles las bendiciones a esos muchachos que son jóvenes y les va muy bien", añadió.

¿Qué ha planteado Mhoni Vidente sobre febrero?

Mhoni Vidente, en uno de sus análisis más recientes, aseguró que el 21 de febrero será un día de cambios importantes.

Mhoni Vidente realizó IMPACTANTE predicción para febrero de 2026: ¿de qué se trata?
RELACIONADO

Mhoni Vidente realizó IMPACTANTE predicción para febrero de 2026: ¿de qué se trata?

De acuerdo con sus visiones, podrían comenzar a gestarse movimientos significativos en la geopolítica y en los regímenes.

Aunque, también explicó que puede ser un día de abundancia y buenas noticias para las personas que cumplen años en esa fecha.

En el pasado, Mhoni Vidente alertó que Nicolás Maduro podría ser capturado antes del 11 de enero y, además, también predijo un sismo fuerte en México en los comienzos de este nuevo año 2026.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Participantes de la Casa de los Famosos rompieron el hielo y se dieron beso: así fue el momento

Yeison Jiménez

Este fue el mensaje con el que la esposa y la familia de Yeison Jiménez conmovieron a Jhon Alex Castaño

Astrología

"Se ve la muerte": impactante predicción de Mhoni Vidente para el 2026

Otras Noticias

Bogotá

Ladrones pensaron que se salían con la suya, pero protagonizaron accidente en Bogotá

Tres hombres y una mujer habían robado dos dispositivos tecnológicos de una tienda en el centro.

Fútbol Profesional Colombiano

Esto ganan los árbitros del fútbol colombiano en 2026: también les subió el salario

Se revelaron los valores actualizados de lo que ganará cada árbitro profesional del fútbol colombiano en este nuevo año.

Tiquetes aéreos

Aerolínea estrenó ruta directa entre Bogotá y Barranquilla con precios desde $58.000

Cúcuta

Artistas de Cúcuta intentan recaudar fondos para tratamiento de fundadora de Casa de Teatro

Gustavo Petro

Presidente Gustavo Petro se pronuncia sobre la reunión que tuvo con Donald Trump