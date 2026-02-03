Este fue el mensaje con el que la esposa y la familia de Yeison Jiménez conmovieron a Jhon Alex Castaño

El 31 de enero, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, se realizó el concierto homenaje a Yeison Jiménez, el reconocido cantante de música popular que falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.

Jhon Alex Castaño, uno de los grandes amigos de Yeison Jiménez, estuvo presente y fue uno de los primeros artistas en cantar junto a los seguidores del 'aventurero'.

Y, mientras que estaba homenajeando a Yeison con su voz, Lina Jiménez, la hermana del 'niño de Manzanares', le entregó una emotiva placa a Jhon Alex Castaño y él la compartió recientemente en su cuenta de Instagram.

¿Cuál fue el mensaje que se le manifestó al gran amigo de Yeison Jiménez en esa placa? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el emotivo mensaje que Sonia Restrepo y la familia de Yeison Jiménez le dedicaron a Jhon Alex Castaño

En la placa que se le entregó a Jhon Alex Castaño, se le manifestó lo que Yeison Jiménez pensaba de él.

"Jhon Alex, si estas palabras te llegan, no es desde la ausencia, sino desde un lugar donde la música no duele y la voz nunca se apaga. Quería decirte gracias porque hay gratitudes que no pueden quedarse en silencio. Gracias por creer en mí cuando mi voz temblaba más por miedo que por emoción. Cuando los aplausos aún no existían y solo quedaban los ensayos eternos, las dudas y ese nudo en el pecho que solo entiende quien sueña con cantar y no sabe si será escuchado. Tú estuviste ahí, siempre", se le comenzó expresando al artista.

"Gracias por caminar a mi lado sin competir, por celebrar is logros como si fueran tuyos, por levantarme cuando el cansancio y la inseguridad me hacían pensar en rendirme. Fuiste amigo antes que colega, abrazo antes que escenario, verdad antes que fama. Nunca te dije lo suficiente cuánto significó tu apoyo silencioso, tu consejo oportuno, tu presencia firme en los momentos en que el mundo parecía demasiado grande para mí. Cuando la industria era fría, tú fuiste humano. Cuando yo dudé de mí, tú me recordaste quién era. Si hoy sigo viviendo en cada canción es porque una parte de ti vive en ella conmigo", se agregó.

El mensaje completo fue el siguiente:

Esta fue la reacción de Jhon Alex Castaño tras el emotivo mensaje de Sonia Restrepo y la familia de Yeison Jiménez

Jhon Alex Castaño no solo compartió la foto de la placa, sino que le envió un mensaje de agradecimiento a la familia de Yeison Jiménez.

"Me pidieron mucho que les compartiera la placa que me entregaron en el homenaje de mi parcero Yeison Jiménez, así que con mucho respeto se las comparto y extiendo de nuevo mis agradecimientos a su familia, a Sonia, a Lina y a Eventos Sírvalo Pues", escribió.