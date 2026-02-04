CANAL RCN
Procuraduría formula pliego de cargos por irregularidades en contrato de tiquetes aéreos en el Ministerio de Justicia

La decisión se relaciona con presuntas irregularidades en el proceso de selección para la provisión de tiquetes aéreos de la entidad.

Foto: Freepik
Noticias RCN

febrero 04 de 2026
07:03 a. m.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y formuló pliego de cargos contra Helén Ortiz Carvajal, Andrés Vergara Ballén y Derly González Ariza, quienes se desempeñaban como secretaria general y coordinadores del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio de Justicia y del Derecho en 2023, respectivamente.

Adjudicación cuestionada por falta de requisitos

De acuerdo con la investigación, la entonces secretaria general habría adjudicado el contrato pese a que el oferente no cumplía con la experiencia mínima habilitante exigida en los pliegos de condiciones. Además, en su propuesta habría presentado precios artificialmente bajos, lo que generó dudas sobre la transparencia del proceso.

Supervisión y pagos bajo la lupa

La Procuraduría también cuestionó la actuación de Andrés Vergara Ballén, miembro del comité evaluador y supervisor del contrato, quien habría habilitado técnicamente al proponente y recomendado su adjudicación.

Durante la ejecución, autorizó un pago pese a que el contratista no aplicó el descuento del 12,50 % ofrecido en la tarifa neta de los tiquetes.

Por su parte, Derly González Ariza, también supervisora del contrato, habría firmado las autorizaciones de pago entre febrero y noviembre de 2024, a pesar de que el proveedor no aplicó el descuento pactado en la subasta.

Las conductas fueron calificadas provisionalmente por la Procuraduría Segunda de Contratación Estatal como gravísimas, a título de culpa gravísima.

