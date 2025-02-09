¿Luisa Fernanda W se encuentra embarazada tras su mudanza a México con Pipe Bueno? Esto se reveló

Luisa Fernanda W, la reconocida creadora de contenido, ha estado envuelta en el último tiempo en rumores en los que se habla de un supuesto nuevo embarazo.

De hecho, en medio de la especulación que hubo en torno al fin de la relación de Luisa Fernanda W con Pipe Bueno, que hizo parte de una estrategia de marketing, una gran cantidad de internautas aseguraron que todo parecía indicar que la influencer estaba esperando a su tercer hijo.

En medio de esa coyuntura, Luisa Fernanda W decidió volver a romper el silencio para aclarar si en realidad se encuentra embarazada. ¿Qué dijo?

Luisa Fernanda W, pareja de Pipe Bueno, negó estar embarazada

A través de una historia de Instagram, Luisa Fernanda W afirmó que no sabe cómo sentirse cuando le dicen que se encuentra embarazada debido a que no es así.

"Les voy a compartir algo y es que a veces de verdad no sé cómo sentir cuando me dicen 'Luisa, estás embarazada' o 'sí, lo estás ocultando'. Simplemente, lo que les puedo decir es que, muy sinceramente, desde que llegué a México he comido tacos de una manera deliciosa y no estoy en embarazo", aclaró la creadora de contenido.

"Pero es como que de verdad no sé cómo sentirme. Quizá me he subido unos kilitos, pero eso qué. Estoy pasando por una etapa en la que de pronto no me estoy cuidando como lo hago normalmente y quien me conoce hace muchos años sabe que Luisa Fernanda pasa por estos ciclos varias veces", agregó.

De esa manera, Luisa Fernanda W aseguró que no se encuentra embarazada e invitó a sus seguidores a no opinar del cuerpo de los demás debido a que puede tornarse incómodo.

¿Cómo ha sido la adaptación de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W a la vida en México?

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han manifestado que se encuentran felices de su nuevo inicio en México, pero que, sin duda alguna, extrañan a su familia y a la comida colombiana.

No obstante, de acuerdo a lo que han revelado, su objetivo es seguir entregando lo mejor de sí para que cada uno de sus proyectos puedan salirles como lo tienen pensado.