"Terminar es lo mejor": Pipe Bueno se pronunció en medio de los rumores de una ruptura con Luisa Fernanda W

Pipe Bueno grabó un nuevo video y provocó de inmediato las reacciones de sus seguidores. ¿Qué dijo?

Foto: @pipebueno en Instagram.

Noticias RCN

agosto 23 de 2025
10:14 a. m.
En los últimos días, los seguidores de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han estado hablando de que, al parecer, el cantante y la influencer terminaron su relación.

Pipe Bueno grabó un video hablando de perder el interés, mientras que Luisa Fernanda W subió un post en el que mencionó que le gustaría que todo se tratara de una canción, pero que no es así.

Además, esos mensajes se han sumado al hecho que desde hace varios días Pipe Bueno y Luisa Fernanda W no aparecen juntos en fotos ni videos.

De esa manera, en medio de la ola de rumores de una ruptura con Luisa Fernanda W, Pipe Bueno rompió el silencio con un nuevo video. ¿Qué fue lo que dijo?

"Terminar lo nuestro es lo mejor": así fue el nuevo pronunciamiento de Pipe Bueno en medio de los rumores de ruptura con Luisa Fernanda W

En las últimas horas, Pipe Bueno subió a su Instagram un video en el que apareció cantando una canción de despecho. La letra está relacionada con dos personas que se amaron a más no poder en una relación sentimental, pero con el paso del tiempo han perdido la conexión.

Además, en la descripción del post, Pipe Bueno escribió uno de los fragmentos del tema musical que, al parecer, sería su nuevo sencillo.

"Terminar lo nuestro es lo mejor y va a doler", fueron las palabras que escribió.

Además, en el texto que apareció junto a la grabación, indicó que la canción se había puesto personal. En consecuencia, volvió a dejar abierta la posibilidad de una posible ruptura con Luisa Fernanda W.

Los seguidores, tras el video de Pipe Bueno, están convencidos de que la presunta ruptura con Luisa Fernanda W es una estrategia de marketing

Luego de que Pipe Bueno publicó el video en Instagram, la gran mayoría de seguidores expresaron que les estaba gustando mucho la letra y que sentían que los rumores relacionados con Luisa Fernanda W era una estrategia planeada entre los dos.

"La canción está muy buena, pero no era necesario el marketing", "fijo ella es la que lo está grabando", "como cuando estás bien con tu pareja, pero andas escuchando canciones así" y "qué temazo", han sido algunos de los comentarios más virales.

 

