“Sin cejas”: Luisa Fernanda W revela su radical cambio físico con foto a los 15 años

Luisa Fernanda W suele captar la atención de sus más fieles fanáticos por medio de los diferentes contenidos que comparte diariamente en redes. Su gran influencia y presencia mediática la ha llevado a ser considerada como una de las influencers y empresarias con mayor reconocimiento en el país.

No obstante, la antioqueña también ha sido blanco de críticas a raíz de los notables cambios físicos que ha logrado desde que inició su carrera en redes y el estilo de vida que actualmente posee.

Luisa Fernanda W muestra su cambio físico

La antioqueña suele sumarse a diferentes dinámicas en las que decide responder algunas interrogantes que sus seguidores le plantean. Por esto, en una nueva ocasión, la mujer se tomó las historias de su cuenta oficial en Instagram para responder con una foto a la interrogante sobre su imagen cuando tenía 15 años.

De esta manera, la empresaria compartió una inédita fotografía cuando poseía dicha edad que también fue acompañada por un texto en el que explicó algunas de las peculiaridades que protagonizó en aquella época de su vida.

Yo me amo ahí. Es más, cuando cumplí 15 años estaba loca por depilarme las cejas, pero lo que no sabía era que me iban a dejar sin ellas, explicó.

Por supuesto, las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar ya que algunos de ellos manifestaron que la mujer habría tenido grandes cambios físicos “gracias al dinero”. No obstante, otros comentarios recalcaron el impactante parecido que existe entre la mujer y Máximo, su primer hijo con el cantante Pipe Bueno.

Luisa Fernanda W comparte los looks de sus hijos

Por otro lado, la creadora de contenido sorprendió al compartir un video en el que reveló algunas técnicas que ha implementado para que sus hijos tengan mayor autonomía y exploren su estilo más característico.

Según la mujer, es importante que los pequeños exploren sus gustos desde pequeñas tareas como elegir la ropa que van a llevar puesta durante el día ya que dichas elecciones acompañan su proceso de crecimiento.

Más allá del acompañamiento, la empresaria también reveló que ha tenido que llenarse de paciencia ya que su hijo mayor ha optado por realizar peculiares combinaciones como el uso de shorts con medias y botas largas.