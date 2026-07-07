“Nunca se dio”: Luisa Fernanda W recordó a Legarda y reafirmó su destino con Pipe Bueno

Luisa Fernanda W logró consolidarse como una de las creadoras de contenido más influyentes del país al contar con una amplia trayectoria durante los inicios de las redes sociales en Colombia.

Pero su relación con el cantante regional Pipe Bueno se ha convertido en otro de los elementos que más llaman la atención, pues actualmente son considerados como una de las relaciones más mediáticas y estables del mundo del entretenimiento nacional.

Por esto, la más reciente entrevista de la mujer, para el podcast de la modelo Laura Tobón, ya ha generado toda una ola de comentarios en redes sociales ya que abordó una vez más el tema relacionado a su pasada relación con el cantante Fabio Legarda y los inicios de su noviazgo con Bueno.

Luisa Fernanda W habló sobre Fabio Legarda

La’ Tobón Show se convirtió en un espacio en el que Luisa Fernanda W logró sincerarse y hablar sobre algunos de los temas más importantes que han rodeado su vida como influencer, empresaria, mamá y esposa. Por esto, la antioqueña decidió responder a las preguntas relacionadas con Fabio Legarda, quien falleció en febrero del 2019 en Medellín.

Pero sus declaraciones ya han generado una amplia ola de reacciones en redes sociales, pues la mujer dio a conocer su opinión con respecto al futuro de su relación con el artista en caso de que este no hubiera perdido la vida en dicho accidente.

“Si mi destino estaba escrito así, hasta quizás, como fuera el camino, Pipe iba a ser el papá de mis hijos. En ese momento estaba 100% segura de que con Fabio iba a construir algo. Yo siempre he sido de tener relaciones muy sólidas”, aseguró la mujer.

“Yo sentía que con Fabio estábamos muy sólidos. Hoy en día, con dos hijos, viendo a Pipe (...) yo pienso que Fabio llegó a mi vida a vivir muchas cosas maravillosas. Yo aprendí muchísimo de él y tristemente lo que vivimos fue corto, pero fue super intenso. Lo voy a recordar como a un hombre que amé muchísimo”, finalizó.

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Luisa Fernanda W habló sobre el inicio de su relación con Pipe

Así mismo, la creadora de contenido habló sobre su relación con el cantante Pipe Bueno, quien fue catalogado como su mayor apoyo ante los momentos de mayor adversidad y críticas generadas en torno a su relación.

“Para enamorarme yo no necesitaba como (...) osea no hay un tiempo determinado para comenzar a amar. Yo solamente me enamoré y me siento demasiado feliz de haber seguido mi corazón porque lo que haya pasado antes en mi vida no me define a mí como persona”, añadió.