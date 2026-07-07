Mhoni Vidente rompió el silencio y reveló quién clasificará en el partido entre Colombia y Suiza

Este martes 7 de julio, la Selección Colombia, en el Estadio BC Place Vancouver, enfrentará a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026.

El partido empezará a las 3:00 de la tarde (hora colombiana) y se espera que cuente con la asistencia de más de 54.000 espectadores.

La 'tricolor' y el seleccionado suizo sumaron 7 puntos en la fase de grupos. Además, superaron a sus rivales de dieciseisavos de final sin tener que jugar un tiempo extra.

En consecuencia, se espera que sea un partido muy cerrado y, por lo tanto, Mhoni Vidente se atrevió a dar su pronóstico. ¿Qué dijo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¿Colombia clasificará en el Mundial 2026 vs. Suiza? Esto dijo Mhoni Vidente

En la última predicción que Mhoni Vidente publicó en su cuenta de Instagram, manifestó que la Selección Colombia obtendría una nueva victoria y lograría la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

"La carta del sol me dice que Colombia gana contra Suiza y que sigue trayendo esa buena suerte", señaló la reconocida vidente radicada en México.

"Argentina gana contra Egipto y, entre Noruega e Inglaterra, los ingleses pasarían porque tienen un equipazo. Además, 'el caballo negro' ha sido Marruecos, que va contra Francia", añadió.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Colombia vs. Suiza, por el Mundial 2026?

El encuentro entre Colombia vs. Suiza, que entregará el último tiquete a los cuartos de final del Mundial 2026, se podrá seguir en la señal principal y en la App del Canal RCN, desde la 1:00 de la tarde.

Además, los fanáticos del fútbol también podrán ser testigos de todas las emociones a través de las cuentas de TikTok y Youtube del Canal RCN.

Hasta el momento, los equipos que se encuentran clasificados a la próxima instancia de la Copa del Mundo son: