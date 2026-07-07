CANAL RCN
Tendencias

Mhoni Vidente rompió el silencio y reveló quién clasificará en el partido entre Colombia y Suiza

Colombia y Suiza, en Vancouver, jugarán su partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 07 de 2026
07:10 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este martes 7 de julio, la Selección Colombia, en el Estadio BC Place Vancouver, enfrentará a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026.

El partido empezará a las 3:00 de la tarde (hora colombiana) y se espera que cuente con la asistencia de más de 54.000 espectadores.

Vidente que ha adivinado en los partidos de Colombia predijo el resultado vs. Suiza: ¿cuál sería?
RELACIONADO

Vidente que ha adivinado en los partidos de Colombia predijo el resultado vs. Suiza: ¿cuál sería?

La 'tricolor' y el seleccionado suizo sumaron 7 puntos en la fase de grupos. Además, superaron a sus rivales de dieciseisavos de final sin tener que jugar un tiempo extra.

En consecuencia, se espera que sea un partido muy cerrado y, por lo tanto, Mhoni Vidente se atrevió a dar su pronóstico. ¿Qué dijo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¿Colombia clasificará en el Mundial 2026 vs. Suiza? Esto dijo Mhoni Vidente

En la última predicción que Mhoni Vidente publicó en su cuenta de Instagram, manifestó que la Selección Colombia obtendría una nueva victoria y lograría la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

"La carta del sol me dice que Colombia gana contra Suiza y que sigue trayendo esa buena suerte", señaló la reconocida vidente radicada en México.

"Argentina gana contra Egipto y, entre Noruega e Inglaterra, los ingleses pasarían porque tienen un equipazo. Además, 'el caballo negro' ha sido Marruecos, que va contra Francia", añadió.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Colombia vs. Suiza, por el Mundial 2026?

El encuentro entre Colombia vs. Suiza, que entregará el último tiquete a los cuartos de final del Mundial 2026, se podrá seguir en la señal principal y en la App del Canal RCN, desde la 1:00 de la tarde.

Además, los fanáticos del fútbol también podrán ser testigos de todas las emociones a través de las cuentas de TikTok y Youtube del Canal RCN.

Así queda el partido entre Colombia vs. Suiza, por el Mundial 2026, según la inteligencia artificial
RELACIONADO

Así queda el partido entre Colombia vs. Suiza, por el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

Hasta el momento, los equipos que se encuentran clasificados a la próxima instancia de la Copa del Mundo son:

  • Marruecos.
  • Francia.
  • Noruega.
  • Inglaterra.
  • Bélgica.
  • España.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

James Rodríguez

Hija de James Rodríguez sorprendió al aparecer bailando junto a la novia del futbolista

Selección Colombia

Vidente que ha adivinado en los partidos de Colombia predijo el resultado vs. Suiza: ¿cuál sería?

Viral

Westcol reveló su intención de regalar becas deportivas en el país con su propio dinero

Otras Noticias

Bogotá

VIDEO | Capturan a dos hombres que hurtaron una droguería en barrio de Chapinero

Los presuntos responsables habrían intimidado, amordazado y encerrado a la cajera del establecimiento.

Washington

Washington se convirtió por un momento en la ciudad grande más contaminada: esta es la razón

Entre las 3:00 y las 5:00 a.m. del domingo 5 de julio, la capital estadounidense fue la ciudad grande más contaminada del mundo.

Bancolombia

Bancolombia hizo importante anuncio por el partido de Colombia ante Suiza: ¿de qué se trata?

Cuidado personal

¿Cumple su médico con la ley? Cómo revisar si su historia clínica digital está bien registrada

Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo se sincera y cuenta qué espera de Suiza, el próximo rival de Colombia