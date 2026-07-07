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🔴EN VIVO🔴Argentina vs. Egipto, por el Mundial 2026: siga AQUÍ el partido EN DIRECTO

¡Se define otro clasificado más a los cuartos de final de la Copa del Mundo! Conéctese con las emociones de este partidazo.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

julio 07 de 2026
09:00 a. m.
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Argentina y Egipto se medirán este 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 y dejarán definido al penúltimo clasificado a los cuartos.

El partido se jugará en el Estadio Atlanta, comenzará a las 11:00 de la mañana y será transmitido por la señal principal y la App del Canal RCN.

¿Cómo llega Argentina al partido vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026?

Argentina fue uno de los mejores equipos en la fase de grupos tras ganar todos sus partidos y sumar 9 puntos.

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En el debut, los 'albicelestes' derrotaron 3-0 a Argelia con un triplete de Lionel Andrés Messi (17', 60' y 76').

Posteriormente, en la segunda fecha, Argentina enfrentó a Austria y se impuso 2-0 con otras anotaciones del astro argentino (38' y 90+5').

Y, en el último partido de la fase de grupos, los dirigidos por Lionel Scaloni jugaron vs. Jordania y ganaron 3-1 con celebraciones de Lo Celso (19'), Lautaro Martínez (31') y Lionel Messi (80').

Ese rendimiento los llevó a jugar los dieciseisavos de final vs. Cabo Verde, que los complicó y los llevó al tiempo extra. Sin embargo, finalmente, con goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian 'Cuti' Romero, la tres veces campeona del mundo ganó 3-2.

¿Cómo llega Egipto al partido vs. Argentina por los octavos de final del Mundial 2026?

Egipto hizo parte del grupo G del Mundial 2026 y sumó 5 puntos en sus primeros tres partidos.

En el debut, los egipcios, con un gol de Emam Ashour (20'), empataron 1-1 vs. Bélgica.

Para la segunda salida, los 'faraones' enfrentaron a Nueva Zelanda y la vencieron 3-1 con anotaciones de Ziko (58'), Salah (67') y Trézéguet (82').

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Además, en el cierre del grupo, Egipto jugó vs. Irán y, a pesar de haber comenzado ganando en el minuto 5 con un gol de Mahmoud Saber (5'), terminó empatando 1-1.

Esos resultados le permitieron al elenco egipcio clasificar en la segunda posición de su grupo y enfrentar a Australia en los dieciseisavos de final, rival al que eliminó por penales tras empatar 1-1 en 120 minutos.

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