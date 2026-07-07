Volvió a cambiar la tendencia en el precio del dólar en Colombia: así abrió hoy 7 de julio de 2026

El precio del dólar en Colombia, según el Banco de la República, abrió este 7 de julio de 2026 en 3.362,00 pesos.

Eso significa que cambió la tendencia y, a diferencia del precio de apertura del lunes 6 de julio, subió 32 pesos.

Sin embargo, sobre las 8:08 de la mañana se detectó que la divisa comenzó a tener una tendencia a la baja y llegó a los 3.360,00 pesos, mientras que la Tasa Promedio del Mercado se ha ubicado en 3.361,828 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 7 de julio de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado del dólar, realizando el comparativo con la del martes de la semana pasada (30 de junio de 2026), tuvo un decrecimiento de 92.91 pesos y el 2.7 %.

Además, tomando como referencia la TRM de hace un mes (7 de junio de 2026), el descenso fue de 237.41 pesos y el 6.62 %.

Por otra parte, revisando la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (7 de julio de 2025), se perdieron 623.69 pesos, que equivalen al 15.69 %.

¿Cómo se están vendiendo y comprando los dólares en las casas de cambio?

En promedio, los precios que se han identificado en las principales casas de cambio del país son los siguientes: