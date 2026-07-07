Hija de James Rodríguez sorprendió al aparecer bailando junto a la novia del futbolista

En épocas mundialistas la vida de los futbolistas de la Selección Colombia se convierte en tema de discusión entre cientos de fanáticos, quienes suelen interesarse por conocer detalles de sus vidas personales.

Sin embargo, la vida íntima de James Rodríguez ya ha despertado el interés por parte de millones de fanáticos, quienes indagan constantemente sobre su relación con sus hijos y la que sería su actual pareja sentimental.

Hija y novia de James Rodríguez juntas en redes

Amplias especulaciones se han generado en torno a la presunta relación entre el capitán de la Selección Colombia y la modelo Luisa María Duque, quien desde hace varios meses ha llamado la atención al compartir algunos contenidos en sus redes en compañía de la familia del hombre.

Pero las principales especulaciones han girado en torno a la relación que la modelo ha desarrollado con Salomé Rodríguez, hija mayor del futbolista, quien se ha mostrado más presente en las redes sociales de su mamá e incluso ya ha construido su propio fandom gracias a su talento artístico.

Sin embargo, han surgido rumores sobre la relación que tendría actualmente la hija del jugador y su nueva pareja sentimental, pues cientos de usuarios incluso llegaron a manifestar que podrían tener un vínculo lejano al nunca compartir contenidos en donde se les viera juntas.

No obstante, en horas recientes, la modelo sorprendió al compartir un video junto a la joven Salomé en donde realizaron un viral baile que incluso también protagonizó en compañía de su padre, su tío y Juanfer Quintero en semanas pasadas.

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¿Quién es la novia de James Rodríguez?

El clip ya ha generado amplias reacciones en redes sociales en donde cientos de internautas se interesaron por conocer detalles de la pareja de Rodríguez. Pese a que no se conoce con exactitud la edad de la mujer, algunos fanáticos aseguran que esta no tendría más de 24 años.

La mujer se ha destacado en el mundo del modelaje ya que ha logrado ser representante de distintas marcas que han impulsado su carrera internacionalmente.

Así mismo, la pereirana ya cuenta con una amplia comunidad de seguidores en sus redes sociales oficiales lo que ha catapultado también su carrera como creadora de contenido.