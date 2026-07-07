Defensoría pide reunión con presidente electo Abelardo de la Espriella para presentar recomendaciones en derechos humanos

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, envió una carta en la mañana de este martes al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en la que pidió una reunión con el equipo de empalme del nuevo Gobierno.

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El objetivo es exponer las recomendaciones contenidas en el documento “Decisiones Impostergables en materia de Derechos Humanos”, elaborado por la entidad.

Ejes de las recomendaciones

El texto reúne propuestas en cuatro áreas críticas: desigualdad estructural y exclusión permanente; violencia armada, paz, seguridad y garantías democráticas; degradación ambiental, cambio climático y derechos de la Naturaleza; y reforma rural integral con enfoque en derechos del campesinado y pueblos étnicos.

Diálogo institucional y garantías

La Defensoría manifestó su disposición de mantener un diálogo institucional respetuoso, constructivo e independiente con el nuevo Gobierno, orientado a la protección de los derechos humanos y a la construcción de un futuro mejor para Colombia.

La carta fue conocida momentos antes de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, diera la orden de suspender el comité de empalme con el gobierno del presidente Gustavo Petro que continuaría este martes con reuniones entre ambos comités desde las 7:00 de la mañana en la Casa de Nariño.