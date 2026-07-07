¿Cómo afrontar psicológicamente una posible derrota de la Selección Colombia?

El furor por apoyar a la selección favorita durante la Copa del Mundo 2026 ha generado que millones de personas se conecten con un mismo objetivo y generen un sin fin de emociones en torno a un partido de fútbol.

Sin embargo, los expertos han logrado identificar que estos encuentros deportivos tienen una incidencia importante en las emociones y las conductas de las personas, quienes pueden experimentar un sin fin de sensaciones en menos de 90 minutos.

Una reciente investigación, de la Universidad Manuela Beltrán, encontró que el 75,5 % de las personas encuestadas vive los partidos con una alta carga emocional, mientras que uno de cada cuatro ha reaccionado de forma impulsiva durante un encuentro.

Pero la derrota genera otro tipo de impacto en los hinchas, quienes pueden llegar a sentir frustración ante un resultado negativo para su selección favorita.

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¿Cómo enfrentar una posible derrota de la Selección?

Según Andrés David Amaya, experto del Programa de psicología de la Universidad Manuela Beltrán, la derrota del equipo favorito pasa de ser un evento deportivo a una pérdida simbólica que abre la puerta a la frustración, rabia y tristeza. Pero el problema radica en que los hinchas dejen que el resultado controle sus emociones.

“Muchas personas llegan a experimentar esa decepción porque depositaron expectativas muy altas en el resultado. También puede aparecer impotencia porque se trata de algo que no podemos controlar. Normalmente esas emociones disminuyen con el paso de las horas”, explicó el experto.

Para Amaya, uno de los factores principales para manejar la respuesta emocional ante una posible derrota de la Selección Colombia es diferenciar la pasión de la identidad para que el marcador no afecte a los hinchas.

“Podemos amar mucho el fútbol, pero nuestro bienestar no puede depender del marcador. Antes de reaccionar con enojo conviene hacer una pausa, identificar qué estamos sintiendo y preguntarnos si vale la pena discutir o afectar nuestras relaciones por un resultado que ya no podemos cambiar”, agregó.

¿Cómo evitar que la derrota de la Selección se convierta en algo permanente?

Un fenómeno que ha prevalecido, especialmente en redes sociales, hace referencia al malestar que sigue generando el resultado negativo de partidos pasados de la Selección Colombia.

Un ejemplo de esto es el famoso gol de Yepes que definitivamente hubiera marcado un rumbo diferente en el camino de la tricolor en la Copa del Mundo del 2014.

Otro ejemplo hace referencia al encuentro deportivo entre Argentina y Colombia durante la final de la Copa América 2024 en donde el combinado nacional fue eliminado tras más de noventa minutos de duelo.

Ante estos sentimientos, el experto hizo énfasis en la importancia de detectar si dichas sensaciones están conectando con otras emociones personales.

“Cuando una derrota sigue afectándonos durante varios días es importante preguntarnos si realmente estamos reaccionando al partido o si ese resultado está conectando con otros problemas personales ya sea como estrés, ansiedad u otras dificultades emocionales. Esto puede ser un detonante, pero no necesariamente la causa”, explicó Amaya.

Finalmente, el experto recomendó disfrutar los partidos con expectativas realistas, recordar que no se tiene control del resultado, evitar la ingesta excesiva del alcohol si se reconocen reacciones impulsivas y hacer pausas para conectar con la idea de que el deporte es una “fuente de disfrute y no de sufrimiento”.