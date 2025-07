¿Irreconocible? Luisa Fernanda W reveló una foto de hace 17 años y sorprendió con su cambio

Luisa Fernanda W, la reconocida creadora de contenido que se encuentra viviendo en México junto a Pipe Bueno, estuvo muy activa en las redes sociales durante las últimas horas.

En medio de la coyuntura de la mudanza, Luisa Fernanda W es consciente de que sus seguidores tienen muchas dudas y, con la intención de despejarlas, hizo una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram.

Fue así como le preguntaron acerca de cómo ha sido dejar su vida en Colombia, le pidieron algunos consejos para superar los comentarios negativos y, además, exaltaron el cambio que ha tenido con el pasar de los años.

De esa manera, ella misma indicó que se siente muy feliz de la manera en la que ha evolucionado y reveló una foto de hace 17 años. ¿Cómo lucía en ese entonces? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

En imagen: así lucía Luisa Fernanda W hace 17 años

En una de las preguntas, un seguidor de Luisa Fernanda W le manifestó que la felicitaba por cómo ha cambiado su forma de vestir y ella compartió una foto de cuando tenía 15 años.

En la imagen tenía puesto un conjunto de jean, una camiseta ombliguera y unas botas cafés. Además, lucía un look corto, mono y con capul.

"Y cuando tenía 15 años fue peor jajaja, pero amo los procesos. Qué bonito es mirar atrás y ver tu evolución. No se me olvida las ganas que tenía desde niña de mejorar siempre y aquí sigo en el proceso", inició escribiendo Luisa Fernanda W junto a la foto.

"Todos los días cambiamos y esto también es parte de la belleza de crecer", complementó.

¿Cómo ha sido la adaptación de Luisa Fernanda W a su vida en México?

Durante la dinámica de preguntas, Luisa Fernanda W explicó que su adaptación a la vida en México está marchando de la mejor manera posible, pero que sí tiene que reconocer que, además de estar distanciada de su familia, le costó dejar en el camino algunos proyectos.

"La verdad me estoy adaptando muy bien al cambio, pero sí tengo que aceptar que una de las cosas que me dio duro fue soltar proyectos. Me tocó decir que no a varios en los que tenía la ilusión de estar, pero obviamente por la distancia no se podía", indicó.