Luisito Comunica denunció amenazas por parte del fandom de BTS tras verlos en la final del Mundial 2026: “Me equivoqué”

Hay gran conmoción en redes sociales tras las más recientes presentaciones de varios artistas que hicieron parte del show de medio tiempo de la Copa del Mundo 2026, pues dicho espectáculo se llevó las miradas por parte de cientos de fanáticos en todo el mundo al ser una de las presentaciones más largas de todas las ediciones.

Este escenario contó con la participación de grandes artistas como BTS, Shakira, Madonna, Justin Bieber, entre otros, quienes animaron el entretiempo de la esperada final.

Sin embargo, dicho espectáculo no fue bien recibido entre algunos asistentes, quienes manifestaron que varias de las presentaciones incluso llegaron a ser “aburridas” e inapropiadas para el momento deportivo que se estaba viviendo.

Este fue el caso del creador de contenido Luisito Comunica, quien se encontraba dentro de la tribuna y capturó la reacción por parte de un fragmento del público durante las presentaciones.

¿Qué pasó entre Luisito Comunica y los fans de BTS?

El mexicano tuvo la oportunidad de asistir al gran evento y documentar gran parte de los acontecimientos más esperados por parte de los hinchas presentes.

Pero sus comentarios hicieron especial énfasis en las reacciones del público durante las presentaciones de Justin Bieber y BTS, pues el hombre manifestó que percibió al público “aburrido” y sin ánimos.

Pese a que durante la interpretación de Shakira el público habría reaccionado mejor, el mexicano exaltó que las emociones del evento estaban totalmente centradas en lo que estaba ocurriendo con sus equipos favoritos.

“Está bien chistoso, se nota que estamos en un evento de fans de fútbol porque acaba de cantar BTS y no veo a nadie emocionado. Claramente este es un evento de fans de fútbol, no hay más”, aseguró el hombre en sus historias de Instagram.

Horas después, Luis dio a conocer que se despertó con su bandeja de mensajes llena de palabras de odio y amenazas por parte de los fans de BTS o más conocida como la comunidad Army.

“Me desperté con miles mensajes de gente muy enojada, insultándome y amenazándome porque ayer cometí el error de acudir a un evento deportivo en donde estaba presentándose la sensación de la banda surcoreana BTS. Cometí el error de enseñar un ángulo del estadio en el cual la gente no se veía realmente emocionada (...) he recibido mucho enojo y amenazas muy graves. Quiero disculparme y retractarme”, comentó el famoso.

Así mismo, recalcó que el fandom tiene la capacidad de “arruinar vidas” por lo que reiteró que le gusta la música de la agrupación y que en el estadio “todos estaban emocionados”.

“No quiero ser uno más, reiterar que sí me gusta la música de BTS y que seamos amigos. Que nuestro amor por la nación surcoreana nos una. No me tomen como objetivo de funa”, añadió.

Presentación de BTS en el medio tiempo de la final del Mundial 2026

El septeto surcoreano sorprendió a miles de asistentes de la gran final entre Argentina y España, pues llegaron al Estadio New York New Jersey para interpretar su éxito del 2020 ‘Dynamite’.

Según el CEO de Global Citizen, el objetivo de contar con la presencia de dichos artistas era claro ya que quisieron reunir a los mejores artistas de todo el mundo para lo que sería el show de medio tiempo “más visto de la historia”.