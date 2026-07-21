“Siempre vas a ser el mejor”: el conmovedor mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi

El mundo entero sigue comentando el triunfo de España sobre Argentina ya que dicho encuentro deportivo ha sido considerado como uno de los más mediáticos y disputados de las últimas ediciones del Mundial de Fútbol.

Tras varios enfrentamientos al finalizar la jornada y una lluvia de elogios a los nuevos talentos de la Selección España, las miradas también se centraron especialmente en Lionel Messi ya que esta habría sido su última participación en una Copa del Mundo.

RELACIONADO España se llevó una Copa del Mundo en una bolsa de plástico y todo quedó grabado

Mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi

Una de las reacciones más esperadas por millones de fanáticos correspondió a la de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, quien suele tomar sus redes sociales para manifestar el orgullo constante que siente por el padre de sus hijos en cada evento en el que participa.

Sin embargo, para esta oportunidad, la celebración quedó de lado ya que las lágrimas embargaron a miles de fanáticos, quienes exaltaron el papel que no solo protagonizó el hombre para este Mundial, sino su recorrido general durante toda su carrera deportiva.

“Siempre vas a ser el mejor @leomessi. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de voz hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único”, expresó la mujer.

Así mismo, Roccuzzo exaltó el papel del hombre como padre al convertirse en el “mejor ejemplo” para sus hijos y para millones de fanáticos en todo el mundo que siguen su carrera de cerca sin importar los resultados de sus partidos.

“Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo”, finalizó la empresaria.

La publicación, que ya cuenta con más de seis millones de likes, deja ver dos de los momentos más cruciales de su paso por la Copa del Mundo 2026.

La primera deja ver el instante en el que rompe en llanto al quedar con el segundo puesto del mundo, mientras que la segunda foto inmortalizó la inédita celebración con el que la albiceleste festejó su paso a la gran final.

Argentina recibió a la Selección con una fiesta

Este lunes la Selección Argentina regresó a casa en donde fueron recibidos por miles de fanáticos que esperaron con banderas, música, pancartas y mensajes de agradecimiento a los deportistas.

El bus descapotado inició su recorrido al predio de la AFA en donde hinchas se concentraron para celebrar. Este recorrido contó con la presencia de diferentes jugadores como Emiliano 'Dibu' Martínez, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Nicolás González, Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel.

Sin embargo, en este recorrido no participaron otros deportistas como Lionel Messi, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul.