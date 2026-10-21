La Liendra rompió el silencio sobre la adicción de su hermana mayor a las drogas

Una sentida reflexión ha generado amplias reacciones entre los seguidores de La Liendra, quien tomó sus redes sociales oficiales para dar a conocer detalles de la situación por la que su hermana mayor se encuentra atravesando tras luchar varios años contra su adicción a las drogas.

En su mensaje, Gómez también exaltó su indignación con las letras de las canciones que inducen al consumo de sustancias ya que exaltó que la lucha contra las mismas destruye a familias enteras.

“Si supieran lo que es vivir con un familiar en las drogas (...) ver cómo se enflaquecen, cómo se alejan de la familia, cómo ya no comen, cómo cada vez están más tirados a la calle. Esto es muy difícil (...) cambie, busque ayuda”, expresó.

¿Qué le pasó a la hermana de La Liendra?

Según el creador de contenido, su hermana mayor, quien se encargó principalmente de su crianza, cayó en una fuerte adicción al consumo de cocaína. Pese a los intentos que como familia hicieron para lograr ayudar a la mujer, hasta hace pocos días se logró que esta ingresara a un centro de rehabilitación para tratar su adicción.

“Ayer logramos ingresarla a un centro de rehabilitación, después de muchos años de lucha, lágrimas y conversaciones en las que sentía que no me escuchaba. Porque las drogas no solo destruyen a quienes los amamos y vemos cómo se deterioran frente a nuestros ojos”, aseguró el famoso.

Así mismo, Mauricio compartió un mensaje a aquellas personas que se encuentran atravesando por una situación similar a la de su hermana al recalcar la importancia del acompañamiento y las guías que estas personas deben recibir.

“A todas las familias que están pasando por esto, les mando mucha fuerza. Sé cuánto duele, pero no pierdan la esperanza ni dejen de ofrecerles su mano. A quienes consumen, mírense al espejo, recuerden quiénes eran y pregúntese si esta es la vida que soñaban”, añadió.

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La Liendra sobre el milagro de la Virgen María

Como parte de su mensaje, Mauricio también afirmó que la decisión de su hermana de ingresar a un centro de rehabilitación era gracias al milagro que se encontraba suplicando desde hace varios años atrás.

“Cada oración y cada súplica que le pedí a mi Dios por ti funcionó. En mi visita a la Virgen de Fátima, en Portugal, pedí por ti y hoy la virgencita me cumplió”, añadió.