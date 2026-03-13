Netflix anunció documental de Ronaldinho: ¿cuándo se estrena?

La plataforma de streaming Netflix anunció en las últimas horas una nueva producción que promete captar la atención de los aficionados al fútbol en todo el mundo. Se trata de un documental dedicado a la vida y carrera de uno de los jugadores más talentosos, carismáticos y recordados de las últimas décadas: el brasileño Ronaldinho.

El proyecto llevará por título “Ronaldinho: The One and Only” y, según confirmó la compañía, su estreno está programado para el 16 de abril de 2026. La producción buscará recorrer los momentos más emblemáticos de la trayectoria del exfutbolista, desde sus inicios en Brasil hasta su consagración como una de las grandes figuras del fútbol mundial.

Ronaldinho es recordado por millones de aficionados por su estilo de juego alegre, su creatividad dentro del campo y su capacidad para marcar diferencias en los partidos más importantes. A lo largo de su carrera defendió camisetas históricas y dejó momentos imborrables que aún hoy siguen siendo recordados por seguidores del deporte en distintos continentes.

Un documental que recorrerá su historia

La producción de Netflix estará compuesta por tres episodios que explorarán distintas etapas de la vida del exfutbolista brasileño. El documental incluirá material audiovisual inédito, imágenes de archivo y testimonios de personas que compartieron vestuario, partidos y experiencias con el astro sudamericano.

La intención de la serie será mostrar no solo los logros deportivos de Ronaldinho, sino también el impacto cultural que generó en el fútbol moderno. Su manera de entender el juego, marcada por la improvisación, la técnica y el espectáculo, lo convirtió en un referente para toda una generación de jugadores y aficionados.

Además de repasar sus títulos y actuaciones memorables, la producción también abordará aspectos personales de su vida, ofreciendo una mirada más cercana sobre el hombre detrás del ídolo que deslumbró en los estadios más importantes del planeta.

Messi y Neymar recordarán al “Gaúcho”

Uno de los grandes atractivos del documental será la participación de reconocidas figuras del fútbol mundial que compartirán recuerdos y anécdotas sobre el brasileño. Entre los nombres confirmados aparecen el argentino Lionel Messi y el también brasileño Neymar, dos jugadores que crecieron admirando al “Gaúcho” y que, en el caso de Messi, incluso compartieron vestuario durante los primeros años del rosarino en el fútbol europeo.

Los testimonios de estos protagonistas permitirán reconstruir la influencia que tuvo Ronaldinho dentro y fuera del campo, así como su impacto en el desarrollo de algunos de los futbolistas más importantes del siglo XXI.

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Con esta producción, Netflix apuesta nuevamente por el fútbol como eje narrativo de una de sus series documentales. El estreno de “Ronaldinho: The One and Only” promete ofrecer a los aficionados una mirada profunda sobre la vida de un jugador que marcó una época y que sigue siendo recordado como uno de los talentos más brillantes que ha dado el deporte.