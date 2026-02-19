Mujer logró escapar de un hombre que la habría secuestrado y abusado por horas en Bogotá

Lo que comenzó como una salida a un establecimiento comercial terminó, según la investigación, en una retención prolongada y múltiples agresiones dentro de una vivienda en el sur de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Cristian Camilo Pérez Cavadía, señalado de agredir física y sexualmente a una mujer el pasado 17 de enero, luego de convencerla de acompañarlo a su residencia en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Hombre convenció a una mujer de ir a su casa en Bogotá: la habría retenido y abusado

De acuerdo con el material probatorio recopilado por la Fiscalía, el hombre habría persuadido a la víctima para que lo acompañara inicialmente a un establecimiento comercial ubicado en el barrio Restrepo.

Después de departir en ese lugar, la llevó hasta su vivienda, situada en la localidad Rafael Uribe Uribe.

Una vez en el inmueble, según la investigación, el presunto agresor la encerró en una habitación y la sometió a distintos tipos de vejámenes físicos y sexuales. La mujer habría permanecido retenida contra su voluntad durante cerca de nueve horas.

Mujer logró escapar de un hombre que la habría secuestrado y abusado por horas

Durante ese tiempo, la víctima intentó pedir ayuda a través de una ventana de la vivienda. En un descuido del hombre, logró escapar del lugar y se dirigió hasta un centro médico, donde recibió atención.

Con base en estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a Pérez Cavadía los delitos de acceso carnal violento, secuestro simple y lesiones personales agravadas. El procesado no aceptó los cargos.

La captura se realizó en la Terminal de Transportes El Salitre, en el occidente de Bogotá, donde fue detenido por uniformados de la Sijin de la Policía Metropolitana en cumplimiento de una orden judicial.

El proceso continúa en curso mientras avanzan las actuaciones penales correspondientes.