CANAL RCN
Colombia

Mujer logró escapar de un hombre que la habría secuestrado y abusado por horas en Bogotá

La Fiscalía judicializó al sujeto por presunto acceso carnal violento, secuestro simple y lesiones agravadas.

Mujer huyó de su captor en Bogotá
Foto: Archivo Noticias RCN

Valentina Bernal

febrero 19 de 2026
09:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Lo que comenzó como una salida a un establecimiento comercial terminó, según la investigación, en una retención prolongada y múltiples agresiones dentro de una vivienda en el sur de Bogotá.

Hallan a colombiana dentro de un congelador en su apartamento en Virginia: su esposo es el principal sospechoso
RELACIONADO

Hallan a colombiana dentro de un congelador en su apartamento en Virginia: su esposo es el principal sospechoso

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Cristian Camilo Pérez Cavadía, señalado de agredir física y sexualmente a una mujer el pasado 17 de enero, luego de convencerla de acompañarlo a su residencia en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Hombre convenció a una mujer de ir a su casa en Bogotá: la habría retenido y abusado

De acuerdo con el material probatorio recopilado por la Fiscalía, el hombre habría persuadido a la víctima para que lo acompañara inicialmente a un establecimiento comercial ubicado en el barrio Restrepo.

Después de departir en ese lugar, la llevó hasta su vivienda, situada en la localidad Rafael Uribe Uribe.

Una vez en el inmueble, según la investigación, el presunto agresor la encerró en una habitación y la sometió a distintos tipos de vejámenes físicos y sexuales. La mujer habría permanecido retenida contra su voluntad durante cerca de nueve horas.

Mujer logró escapar de un hombre que la habría secuestrado y abusado por horas

Durante ese tiempo, la víctima intentó pedir ayuda a través de una ventana de la vivienda. En un descuido del hombre, logró escapar del lugar y se dirigió hasta un centro médico, donde recibió atención.

Fisioterapeuta habría agredido sexualmente a una de sus pacientes en Bogotá: dijo que se trataba de un "masaje tántrico"
RELACIONADO

Fisioterapeuta habría agredido sexualmente a una de sus pacientes en Bogotá: dijo que se trataba de un "masaje tántrico"

Con base en estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a Pérez Cavadía los delitos de acceso carnal violento, secuestro simple y lesiones personales agravadas. El procesado no aceptó los cargos.

La captura se realizó en la Terminal de Transportes El Salitre, en el occidente de Bogotá, donde fue detenido por uniformados de la Sijin de la Policía Metropolitana en cumplimiento de una orden judicial.

El proceso continúa en curso mientras avanzan las actuaciones penales correspondientes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tolima

Cárcel para hombre que se habría aprovechado de una pareja para explotarla sexualmente en Tolima

EPS

Tribunal Superior determinó en respuesta a una acción de tutela que la Nueva EPS “ha abandonado a sus usuarios”

Atlántico

Sicarios asesinaron a una mujer y a un niño de dos años en Atlántico: hay millonaria recompensa

Otras Noticias

Ovnis

Presidente Trump ordena desclasificar todos los archivos relacionados con ovnis y extraterrestres en manos de los EEUU

Días antes, el expresidente Obama dijo en un podcast que los extraterrestres son reales, aunque no los encierran en algo como “el área 51”.

La casa de los famosos

Estas fueron las CONTUNDENTES palabras del 'jefe' tras la inesperada eliminación de Maiker de La Casa de los Famosos

Maiker abandonó La Casa de los Famosos Colombia 2026 tras ser elegido por el público como el 'mueble'.

Deportes Tolima

¡Tolima derrotó a Táchira de visitante por Copa Libertadores! Vea el gol del triunfo

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy jueves 19 de febrero de 2026

EPS

VIDEO | Paciente trasplantado le suplicó al ministro por sus medicamentos y aún no recibe su tratamiento