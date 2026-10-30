Maluma junto a Alina Lozano: así se grabó el viral video de la canción ‘Felicidades’

‘Felicidades’ es la primera colaboración entre Maluma y la cantante argentina Yami Safdie con quien el paisa ha tenido una amplia interacción desde la construcción del nuevo éxito.

Su junte ya ha despertado las miradas entre miles de internautas, quienes hicieron especial énfasis en la grabación del videoclip original que contó con la participación de distintas celebridades nacionales.

Sin embargo, la presencia de la actriz Alina Lozano se llevó especialmente la atención del clip ya que la mujer tuvo la oportunidad de compartir junto al antioqueño, tomarse fotografías y disfrutar de un agradable momento junto a las demás celebridades que se encontraban allí.

Alina Lozano es viral junto a Maluma

El nuevo éxito de Maluma abarca una temática novedosa, pues en esta se habla sobre la celebración que un grupo de amigas se dedica a realizar a una mujer que finalmente terminó una relación tormentosa.

Junto a Yami Safdie, el intérprete de ‘Felices los 4’ se convierte en el hombre que finalmente le muestra una nueva perspectiva a aquella dama que toma la determinación de no sufrir más.

Pero las participantes del videoclip se han convertido en especial centro de atención, pues estas no fueron seleccionadas al azar. Alina Lozano fue elegida como la protagonista del videoclip ya que es aquella mujer que, al estar sufriendo por una ruptura amorosa, termina siendo alentada por sus amigas a arreglarse para festejar que ahora será feliz.

En el viral videoclip la mujer termina siendo sorprendida en medio de la celebración con la presencia de Maluma, quien invita a bailar a Lozano y celebra junto a ella durante el resto de la noche.

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¿Qué pasó con la actriz Alina Lozano?

La selección de Alina para la temática de dicho video llega en un momento crucial para la mujer, quien, hace algunos meses, confirmó el fin de su relación sentimental con el actor Jim Velásquez.

La situación se ha apoderado de las redes sociales ya que ambos actores, desde sus respectivos perfiles en redes, han publicado contenido relacionado con la mediática ruptura que ya es tema de conversación entre todos los usuarios.

Cabe recalcar que Alina y Jim han logrado un gran reconocimiento tras haber, al parecer, contraído matrimonio en el año 2023. No obstante, su presunto vínculo sentimental se vio ampliamente discutido por la diferencia de edad entre ambos, su convivencia en pareja, entre otros eventos que protagonizaron juntos.

Pese a que varios seguidores afirman que su relación finalmente llegó a su fin, otros internautas aseguran que su presunto matrimonio fue falso al ser una estrategia para ser virales en redes sociales.