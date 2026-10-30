VIDEO | Con cuchillo en mano, habitante de calle amenazó a conductor del SITP

Andrés Barrios Bernal, concejal de Bogotá, denunció a través de su cuenta oficial en X, antes Twitter, un hecho de intolerancia que se registró recientemente en la capital del país.

Nuevo caso de intolerancia en bus del SITP

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Según la información compartida por el Barrios, los hechos, que calificó como “inaceptables”, ocurrieron en la carrera Séptima con calle 46, al interior de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público.

Las imágenes difundidas por el concejal muestran lo que sería una discusión entre el conductor del vehículo y un hombre que se encontraba sentado en una de las sillas destinadas a personas con discapacidad.

Al parecer, el sujeto, presunto habitante de calle, habría amenazado al conductor con un arma cortopunzante e intimidado al transportador al advertirle que podía herirlo con el objeto que tenía en su poder.

“¿Qué me va a hacer? Venga, dígame, venga a ver. ¿Cómo es que me está tratando?”, se escucha decir al conductor.

En medio del altercado, un hombre vestido con chaqueta, quien aparentemente viajaba como pasajero en el vehículo, intervino para evitar que el sujeto armado pudiera agredir al conductor.

“¿No ve cómo me está tratando? ¿Dice que me va a apuñalar, entonces me lo tengo que aguantar?”, agregó el transportador.

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Algunas versiones indican que la discusión habría comenzado luego de que el conductor le pidiera al hombre que descendiera del vehículo, debido a que presuntamente estaba intimidando a los pasajeros. Sin embargo, hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial que confirme esta versión.

La situación fue subiendo de tono ante la negativa del sujeto de abandonar el bus. Mientras tanto, continuaba amenazando e insultando al conductor.

Posteriormente, en el video compartido por el concejal se observa la llegada de un uniformado de la Policía Nacional, quien subió al vehículo e intervino para lograr que el hombre descendiera.