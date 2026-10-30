Pilas: estas son las recomendaciones si va a asistir al concierto de Ryan Castro en Bogotá

Bogotá se encuentra a horas de presenciar el esperado concierto de Ryan Castro, quien llegará este sábado 31 de octubre para realizar su primer Campín y su tercer estadio en el país. El “Awoowen” ya es considerada como la verdadera fiesta que combina reggaetón, dancehall y la mítica fiesta de Halloween.

Por segundo año consecutivo, el “cantante del ghetto” ofrecerá un icónico show en la capital del país donde fanáticos ya han especulado sobre el nivel del performance y los posibles invitados que harán parte de su presentación.

Ante la magnitud del evento y la congestión de personas que habrá durante el día, TuBoleta ya emitió las recomendaciones oficiales para ingresar al evento de manera segura.

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Recomendaciones para el concierto de Ryan Castro en Bogotá

El estadio El campín encenderá una fiesta sin precedentes durante el 31 de octubre. La apertura de anillos será a partir de las 4:00 p.m., mientras que las puertas se abrirán a las 5:30 p.m. DJ Agudelo 888 se presentará a las 7:00 p.m. y finalmente Ryan Castro saldrá al escenario a las 8:00 p.m.

Aquellos que adquirieron la experiencia “Awooween” deben revisar los respectivos correos registrados para adquirir la información y demás horarios.

La Edad mínima de ingreso es de 18 años, excepto en la tribuna Norte Alta Menores - Awoofamily, cuya edad mínima es de 14 años. Tanto el adulto responsable como el menor de edad deben tener boleta individual y presentar un documento de identificación válido al ingresar.

Uso de disfraces para el concierto de Ryan Castro

El concierto tendrá una temática especial, pues los asistentes tendrán la oportunidad de llegar al evento con sus respectivos disfraces.

Sin embargo, no estará autorizado el ingreso de disfraces voluminosos, máscaras o maquillaje que impidan la identificación del rostro, ni réplicas de armas de ningún tipo (incluso de plástico o de juguete).

Tampoco se permiten disfraces de entidades oficiales como bomberos, Policía, Cruz Roja, entre otros. En caso de llegar con alguno de estos, ni el promotor ni el estadio los guardarán ni se harán responsables de las pertenencias.

Ingresos para el concierto de Ryan Castro

Parqueadero Sur, Calle 53B costado oriental: Gramilla VIP - Awooween y Sur Alta - Tioween.

Calle 53B, costado occidental: Palcos, Gramilla VIP - Awooween, Occidental Baja - Sankaween Baja y Occidental Alta - Sankaween Alta.

Carrera 30: movilidad reducida (graderías).

Parqueadero Norte con Carrera 30 (Movistar Arena): Occidental Baja - Sankaween Baja, Occidental Alta - Sankaween Alta y Norte Alta Menores - Awoofamily.

Parqueadero Norte, costado oriental: Gramilla VIP - Awooween y movilidad reducida gramilla.

Transversal 28 con Calle 57: Oriental Baja - Richyween Baja y Oriental Alta - Richyween Alta.

Puertas de acceso