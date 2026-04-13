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Se tomó nueva decisión INESPERADA que pondrá a 'arder' La Casa de los Famosos: esta es

El 'jefe' propuso una nueva dinámica para los integrantes del 'top 10'. ¿Cuál es?

Foto: Canal RCN.

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abril 13 de 2026
04:19 p. m.
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La convivencia no ha sido la mejor en el último tiempo en La Casa de los Famosos Colombia 2026 y, por lo tanto, teniendo en cuenta las recientes faltas de respeto, el 'jefe' incluyó a todos los participantes en la placa de nominación y activó la eliminación por votos en negativo.

En medio de esa coyuntura, en la noche del domingo 12 de abril, Karola se convirtió en la nueva eliminada con el 67.26% de los votos.

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Y, tras lo ocurrido, el 'jefe' también determinó que esta semana se llevará a cabo una nueva dinámica que revolucionará todo. ¿Cuál es?

Esta es la decisión que el 'jefe' tomó en La Casa de los Famosos Colombia 2026 para esta semana

Marcelo Cezán y Carla Giraldo, los presentadores de La Casa de los Famosos Colombia 2026, revelaron que esta será la 'semana de las celebraciones'.

"Inicia la semana de las celebraciones. Serán siete días para celebrar a lo grande el amor y la amistad, el Mundial, el Halloween y hasta la Navidad", explicó Marcelo Cézan.

"Habrá fiesta, música y baile, pero, en medio de toda esta celebración, llegará la nominación de los 'poderes' donde ellos la utilizarán y le darán una nueva dinámica a este juego", complementó Carla Giraldo.

¿Ya hay participantes en la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Tras la salida de Karola, como generalmente ocurre, ella tuvo que dejar nominado a uno de los famosos que continúa en competencia.

Fue así como se decantó por Alejandro Estrada debido a que fue la persona con la que más desacuerdos tuvo durante su estadía en la 'casa más famosa del país'.

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"Vamos a dejar a Alejo para que me acompañe después", dijo frente a Marcelo Cezán y Carla Giraldo.

Recuerde conectarse con La Casa de los Famosos Colombia 2026 a través de la App y la señal principal del Canal RCN.

 

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