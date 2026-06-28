Mañana Express estrena nuevo formato y secciones desde el martes 30 de junio

A partir del martes 30 de junio Mañana Express estrena nuevo horario y nuevo formato. Desde las 6:00 a.m. y hasta las 9:30 a.m. ofrecerá a los televidentes una oferta renovada de secciones que los acompañarán desde el primer momento del día.

¿Cómo está el tráfico? ¿Va a llover? ¿Hay novedades en los aeropuertos? ¿Cómo amanecieron los precios de los alimentos? ¿Qué está pasando en Colombia y el mundo? Estas preguntas tendrán respuesta cada mañana con un equipo conformado por Felipe Arias, Isabella Atehortúa, Rossy Lemos, Carlos Marín y Daniela Hernández. Y desde las regiones estarán Jessica de la Peña, Andrea Jaramillo y Bernardo Sanabria.

A ellos se suman los periodistas Efraín Arce, Jeisson Vera, Carlos Gamboa, Miguel Cruz, Nancy Velandia, Juan Camilo Ramírez, Lidis Ribón, María Fernanda Correa y Liza Díaz, entre otros, quienes estarán a cargo de los reportes y las secciones de esta nueva etapa.

La calle es protagonista

Una de las apuestas de esta nueva etapa de Mañana Express es la mayor cobertura desde la calle y la interacción directa con el público.

Se visibilizarán las denuncias y problemáticas de los ciudadanos en todo el país, se tomará el pulso diario de la movilidad en Bogotá, con reportes de tráfico en tiempo real para que usted puedan planear su recorrido antes de salir de casa, y un espacio para los taxistas, una fuente clave para entender lo que sucede minuto a minuto en las calles de la ciudad.

En Mañana Express también tendrá los datos que impactan el bolsillo de los hogares, los precios de los alimentos, ofertas de empleo, consejos de inteligencia financiera y lo que necesita para entender y afrontar mejor el panorama económico actual.

La salud mental, el deporte y el entretenimiento, contarán con su propio espacio. Expertos que le ayudarán a comprender mejor sus emociones, información sobre los principales eventos deportivos y lo más destacado del mundo del espectáculo.

Con este nuevo formato, Mañana Express busca no solo informar, sino convertirse en una compañía confiable y entretenida desde las 6:00 a.m. por el Canal RCN. Más actualidad, más reportes desde la calle, más deporte, más regiones y más conversación.