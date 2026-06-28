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Policía disparó contra un cliente en bolirana de Bogotá: autoridades investigan el hecho

Las autoridades rechazaron el hecho e informaron que se adelantarán las investigaciones correspondientes para determinar su eventual responsabilidad.

Noticias RCN

junio 28 de 2026
08:57 p. m.
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Es motivo de investigación el presunto homicidio de un ciudadano en un establecimiento nocturno de la localidad de Los Mártires, centro de Bogotá, a manos de un patrullero activo de la Policía.

En videos de las cámaras de seguridad del local, se ve al uniformado departiendo al interior del establecimiento, en el que jugaba bolirana junto a otras personas.

Sin embargo, de un momento a otro y sin motivo aparente, se ve al uniformado desenfundando un arma y disparando contra otro cliente del local, que trató de evadir el ataque, aunque sin éxito.

El hombre falleció por cuenta del ataque, que la Policía Nacional rechazó a través de un comunicado de prensa, con fecha del domingo, 28 de junio.

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¿Qué dice la Policía sobre los hechos ocurridos en Los Mártires?

De acuerdo con la Policía Nacional, conocidos los hechos se activaron los protocolos institucionales.

Se sabe que la persona que se ve en la grabación alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, pero terminó falleciendo por cuenta de las heridas ocasionadas por el uniformado.

En ese sentido, “la Policía Nacional adelantó las actuaciones judiciales y presentó a la autoridad competente a un funcionario activo con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determine su eventual responsabilidad conforme a la ley”.

Además, reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad y “su absoluto respeto por el debido proceso, razón” por la que se comprometió a brindar “toda la colaboración requerida por los organismos judiciales y de control para contribuir al total esclarecimiento de este lamentable hecho”.

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¿Qué pasó con el patrullero?

De acuerdo con las autoridades, el patrullero fue conducido a una Unidad de Reacción Inmediata (URI), en donde se encuentra a la espera de la audiencia de legalización de captura y su judicialización.

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