CANAL RCN
Internacional

Fallecieron todos los integrantes de una agrupación musical en Venezuela a causa de los terremotos

La banda venezolana Van Der Dijs perdió a todos sus integrantes durante los temblores del 24 de junio mientras ensayaban para una presentación.

Van Der Dijs banda venezolana (1)
FOTO: Redes sociales

Noticias RCN

junio 28 de 2026
08:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La tragedia causada por los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio también dejó una profunda huella en la escena musical del país. Los cuatro integrantes de la banda de rock Van Der Dijs fallecieron mientras se encontraban ensayando para una presentación prevista para este fin de semana.

Rescatistas colombianos en Venezuela trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes
RELACIONADO

Rescatistas colombianos en Venezuela trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes

¿Quiénes eran los integrantes de Van Der Dijs?

El fallecimiento de los músicos fue confirmado por el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM) de Caracas mediante un comunicado oficial, en el que expresó sus condolencias al sector musical y especialmente a la comunidad del rock emergente venezolano.

Las víctimas fueron identificadas como Manuel Van Der Dijs, vocalista; Gabriel Gómez, guitarrista; Xander Hernández, bajista; y Abraham Foucault, baterista. En su mensaje, el CCAM recordó que apenas una semana antes habían participado en la serie de conciertos 'El Hades', organizada por la institución.

El comunicado también destacó el legado que dejaron los artistas durante su paso por ese escenario. La entidad señaló que conservará el recuerdo de su talento, su energía y el entusiasmo con el que buscaban abrirse camino dentro de la música.

¿Cómo ocurrió la muerte de Van Der Dijs durante los terremotos en Venezuela?

Según los reportes, los integrantes de la agrupación se encontraban ensayando en el edificio Costanar II, ubicado en Tanaguarena, estado La Guaira, cuando ocurrieron los movimientos telúricos de magnitudes 7.1 y 7.5 registrados de forma consecutiva el 24 de junio.

Restaurantes convertidos en centros de acopio y universitarios en voluntarios: venezolanos se movilizan tras los sismos
RELACIONADO

Restaurantes convertidos en centros de acopio y universitarios en voluntarios: venezolanos se movilizan tras los sismos

Formada en 2024, Van Der Dijs logró posicionarse rápidamente dentro de la escena alternativa venezolana gracias a una propuesta que combinaba rap-rock y nu metal. La muerte de sus cuatro integrantes se suma a las cientos de víctimas mortales que dejaron los terremotos que sacudieron Venezuela.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Restaurantes convertidos en centros de acopio y universitarios en voluntarios: venezolanos se movilizan tras los sismos

Venezuela

¡Volvió a temblar varias veces en Venezuela hoy 28 de junio de 2026! Atento al reporte

Terremoto

Más de 1.400 muertos y 50.000 desaparecidos tras doble terremoto en Venezuela

Otras Noticias

Disidencias de las Farc

No solo el Clan del Golfo: operaciones contra las disidencias también se habrían frenado durante el Gobierno Petro

En un documento conocido por Noticias RCN se solicita, incluso, al entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, seguridad para los cabecillas de las disidencias.

Mundial de fútbol

Para no despegarse del Canal RCN: los partidazos del Mundial este lunes 29 de junio

A la señal del Canal RCN llegan dos partidazos de la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, buscando nuevos clasificados a octavos.

Temblor en Colombia

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 28 de junio de 2026

Invima

Invima prohibió un suplemento popular en redes sociales por riesgos para la salud

Mundial de fútbol

Los famosos que estuvieron presentes en Miami para ver el partido de Colombia y Portugal