Fallecieron todos los integrantes de una agrupación musical en Venezuela a causa de los terremotos

La tragedia causada por los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio también dejó una profunda huella en la escena musical del país. Los cuatro integrantes de la banda de rock Van Der Dijs fallecieron mientras se encontraban ensayando para una presentación prevista para este fin de semana.

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¿Quiénes eran los integrantes de Van Der Dijs?

El fallecimiento de los músicos fue confirmado por el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM) de Caracas mediante un comunicado oficial, en el que expresó sus condolencias al sector musical y especialmente a la comunidad del rock emergente venezolano.

Las víctimas fueron identificadas como Manuel Van Der Dijs, vocalista; Gabriel Gómez, guitarrista; Xander Hernández, bajista; y Abraham Foucault, baterista. En su mensaje, el CCAM recordó que apenas una semana antes habían participado en la serie de conciertos 'El Hades', organizada por la institución.

El comunicado también destacó el legado que dejaron los artistas durante su paso por ese escenario. La entidad señaló que conservará el recuerdo de su talento, su energía y el entusiasmo con el que buscaban abrirse camino dentro de la música.

¿Cómo ocurrió la muerte de Van Der Dijs durante los terremotos en Venezuela?

Según los reportes, los integrantes de la agrupación se encontraban ensayando en el edificio Costanar II, ubicado en Tanaguarena, estado La Guaira, cuando ocurrieron los movimientos telúricos de magnitudes 7.1 y 7.5 registrados de forma consecutiva el 24 de junio.

Formada en 2024, Van Der Dijs logró posicionarse rápidamente dentro de la escena alternativa venezolana gracias a una propuesta que combinaba rap-rock y nu metal. La muerte de sus cuatro integrantes se suma a las cientos de víctimas mortales que dejaron los terremotos que sacudieron Venezuela.