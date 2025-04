Mane no aguantó más y arremetió contra Yina Calderón en La Casa de los Famosos

Tensión y caos se ha vivido en las últimas horas en la Casa de los Famosos Colombia entre los participantes. Y es que luego de la llegada de la mexicana, Manelyk González, una de las integrantes más polémicas, Yina Calderón, no la recibió de la mejor manera.

Tras cruzar la puerta de la Casa de los Famosos, Mane tuvo su primer encontrón con Yina, quien aseguró que iba a hacerle la vida imposible.

Sin embargo, Mane, fiel a su carácter, decidió tomarse las acciones de Yina de manera jocosa, hasta que este miércoles, en una dinámica de El Jefe, decidió arremeter contra la creadora de contenido.

Mane arremetió contra Yina en una dinámica de la Casa de los Famosos

En el habitual juego de las 'etiquetas', Manelyk participó y lanzó fuerte mensaje contra Yina.

Al pasar al frente, la mexicana tomó la palabra "Grosera", la cual no dudó en ponerla en la foto de Yina Calderón y posterior a ello dio sus razones.

"Me tocó una súper fácil 'Grosera' y se lo voy a dar a mi BFF, aunque no lo acepte, que yo sé que lo va a terminar aceptando porque ella y yo somos una misma, yo sé que ella quiere ser mi amiga, pero todavía no ese el momento de lo que acepte, pero eso no te quita lo groserita", le dijo.

Ante esto, Yina Calderón le respondió contradiciéndole lo que le dijo y hasta sacó a luz un comentario sobre su vida personal.

"Yo no quiero ser tu amiga, no te creas el centro del universo porque no todo gira alrededor tuyo y estás en Colombia, respeta, amiga tuya no, de pronto me bajas el novio y mejor no digo nada Colombia", dijo la creadora de contenido.

Así se vivió el tenso momento

Miércoles de nominación en la Casa de los Famosos

Mientras se vive la llegada de Mane a la Casa de los Famosos Colombia, este miércoles, los famosos vivirán la habitual nominación.

En esta oportunidad, los famosos estarán en la sala para contestar el teléfono, el cual les indicará cómo deben hacer su votación.

Hasta el momento, la única famosa que se encuentra en la placa es Laura G, quien fue nominada por Alerta, último eliminado.

No olvide que para estar al tanto del 24/7 de la Casa de los Famosos, puede descargar la App del Canal RCN aquí.