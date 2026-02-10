Gobernador de Córdoba le habló claro al presidente Petro sobre el impuesto a los licores

Durante un extenso consejo de ministros realizado en Montería, el gobernador de Córdoba confrontó directamente al presidente Gustavo Petro sobre la propuesta de aumentar los impuestos a los licores, medida contemplada en la suspendida emergencia económica que había planteado el Gobierno Nacional.

El gobernador expresó su preocupación ante la iniciativa tributaria, señalando que los ingresos por licores constituyen una de las pocas fuentes de financiamiento con las que cuentan los departamentos.

Nosotros no estamos en contra de la emergencia, ni mucho menos de que se consiga la consecución de los recursos para atender la emergencia. Nuestras pocas rentas son las ingresas de los licores.

Gobernador le pidió al presidente Petro buscar alternativas de recaudo

La solicitud se centró en explorar alternativas de recaudo que no comprometan las finanzas departamentales.

Busque otras alternativas para ayudar a los departamentos", le planteó directamente al mandatario nacional, enfatizando la necesidad de encontrar mecanismos que permitan un efectivo recaudo sin afectar las principales fuentes de ingresos territoriales.

El gobernador también llamó la atención sobre la existencia de recursos sin ejecutar en el presupuesto nacional:

Hay varias bolsas de recursos sin utilizarse, aproximadamente 7 billones de pesos en los recursos de ciencia, tecnología, innovación y los recursos de regalías de ambiente.

Esta propuesta alternativa busca redireccionar fondos ya existentes antes de crear nuevos gravámenes que impacten las economías regionales.

La mención de estos recursos no ejecutados plantea la posibilidad de optimizar el gasto público antes de incrementar la carga tributaria.

Alcaldes esperaron por horas ser atendidos por el presidente Petro y quedaron plantados

El consejo de ministros en Montería estuvo marcado por contrastes. Mientras se desarrollaban estas discusiones al interior del encuentro gubernamental, varios alcaldes esperaron durante horas sin conseguir audiencia con el presidente, quien finalmente no los recibió.

Esta situación evidencia las tensiones existentes entre el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales respecto a las medidas económicas propuestas para enfrentar la situación fiscal del país.