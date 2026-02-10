CANAL RCN
Tendencias

Cantantes que estarán en La Groupie Bogotá: una noche para volver a los clásicos del reguetón

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
07:47 p. m.
La Groupie aterriza en la capital con Clásicos del Reguetón Vol. 2 – Edición La Groupie, un espectáculo que reunirá en un mismo escenario a varias leyendas del género que marcaron época y que siguen vigentes en playlists, discotecas y plataformas digitales.

El evento se realizará el sábado 9 de mayo en el Coliseo MedPlus y promete convertirse en uno de los conciertos urbanos más importantes del primer semestre del año en Colombia.

Un cartel de pesos pesados del reguetón

La cita contará con la participación de De La Ghetto, Ñengo Flow, Luigi 21 Plus, Ñejo, J Álvarez y Jory Boy.

Todos ellos son responsables de canciones que definieron el sonido del reguetón en su expansión por Latinoamérica y el mundo.

Sus voces y estilos ayudaron a consolidar el género urbano como un fenómeno global, y hoy siguen siendo referencia obligada para nuevas generaciones de artistas y fanáticos.

La propuesta musical será un recorrido por los grandes clásicos que hicieron historia, con un ambiente cargado de nostalgia, energía y coros colectivos que prometen retumbar en el escenario de MedPlus.

Una experiencia pensada para los fans

Clásicos del Reguetón Vol. 2 – Edición La Groupie no será solo un concierto, sino una experiencia completa.

La producción contará con una puesta en escena de alto nivel, efectos visuales especiales y un formato diseñado para celebrar la esencia del reguetón que marcó a toda una generación.

El show busca reconectar al público con esos temas que acompañaron fiestas, amores y desamores, y que hoy siguen sonando con la misma fuerza que cuando fueron lanzados. Por eso, el evento se proyecta como una cita imperdible para quienes crecieron con el género y para quienes lo descubrieron años después.

La boletería oficial estará disponible desde el martes 17 de febrero a las 10:00 a.m. a través de TaquillaLive, con una etapa inicial a precio especial y diferentes localidades habilitadas.

Con este cartel de leyendas, Bogotá se alista para una noche donde el reguetón clásico volverá a ser protagonista absoluto.

