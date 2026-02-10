Lina Tejeiro hace picante declaración sobre el artista colombiano que más le gusta: "Me dan ganas de hacerle"

El mundo del internet no deja ningún cabo suelto ya que solo basta con algunos minutos para que los contenidos más mediáticos para el público se compartan de manera exponencial.

Por supuesto, la vida de las celebridades también es de suma relevancia dentro de este campo ya que las amplias comunidades de seguidores se encargan de difundir, de manera más rápida, las más polémicas declaraciones de sus famosos favoritos.

En una nueva oportunidad, Lina Tejeiro sorprendió al dar contundentes declaraciones, pues la mujer ha dado a conocer que lleva algunos años sin sostener ningún tipo de relación sentimental tras protagonizar mediáticas relaciones con los artistas Juan Duque y Andy Rivera.

¿Qué dijo Lina Tejeiro?

En los días más recientes ha circulado un clip de una entrevista que la famosa actriz tuvo, para el podcast ‘40 grados’, en donde reveló detalles inéditos de sus pasadas relaciones amorosas y su situación sentimental actual.

Ante la gran cantidad de respuestas que ofreció, la mujer sorprendió al revelar el nombre del artista por el que actualmente siente un gran interés.

Pese a que reiteró que sus declaraciones iban a partir desde el respeto, Lina reveló que su “crush” actualmente es el cantante Ryan Castro, quien, según la actriz, ha logrado tener un amplio cambio en su físico.

Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar ya que miles de internautas manifestaron que se encontraban de acuerdo con la opinión de Tejeiro al exaltar el radical cambio que ha logrado conseguir el “cantante del ghetto” en los meses más recientes.

Lina Tejeiro hace polémica confesión sobre Carlos Torres

Por otro lado, la mujer también generó gran controversia al revelar que Carlos Torres fue su primer novio oficial al ser considerado como “su primer amor”.

Por supuesto, dichas declaraciones ya han tomado gran revuelo en internet ya que cientos de usuarios han manifestado su interés por ver reunida una vez más a la joven pareja.