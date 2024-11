¡En urgencias! Manuela Gómez recibió atención médica luego de sufrir fuerte dolor

La creadora de contenido y exconcursante de La Casa de los Famosos Colombia, Manuela Gómez, ha estado en el centro de la atención recientemente, no por su carrera o emprendimientos, sino por los problemas de salud que ha enfrentado en los últimos días.

A través de sus redes sociales, la empresaria y exestrella de Protagonistas de Nuestra Tele compartió con sus seguidores los momentos difíciles que está viviendo debido a intensos dolores físicos.

Manuela Gómez revela complicaciones de salud

Manuela Gómez, conocida por su personalidad fuerte y transparente, confesó que ha estado lidiando con dolores severos de espalda y ciática que han afectado su calidad de vida. “Siempre estoy sufriendo de la lumbal y de la asiática, pero ahora son las dos. Ya me está cogiendo la pierna y no puedo dormir”, expresó la creadora de contenido en un mensaje en Instagram. Estos dolores, que según la empresaria se han vuelto insoportables, la llevaron a buscar atención médica de urgencia.

A pesar de los tratamientos y medicamentos que le han sido recetados, Manuela aseguró que estos no han sido efectivos, lo que ha intensificado su malestar. “Estoy otra vez aquí en la clínica porque me están poniendo medicamento para el dolor”, compartió con sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle mensajes de apoyo.

Más allá del dolor: su enfoque en los proyectos personales

A pesar de estas complicaciones, Manuela Gómez no ha dejado de trabajar en sus proyectos personales. Su emprendimiento de postres, que además genera empleo y apoya a otras personas, sigue siendo una fuente de motivación para ella. La empresaria ha expresado en varias ocasiones su orgullo por lo que ha logrado construir fuera del mundo de los realities.

Manuela Gómez, una figura que siempre ha sabido mantenerse vigente tanto en el entretenimiento como en los negocios, continúa enfrentando con valentía los retos que le presenta la vida. Mientras busca alivio para sus problemas de salud, sigue demostrando la resiliencia y el carácter que la han hecho destacar en el panorama colombiano. Sus seguidores esperan ansiosos su pronta recuperación y continúan apoyándola en este difícil momento.