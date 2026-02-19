Maluma reveló que se enteró del accidente de Yeison Jiménez mientras escuchaba su colaboración

Colombia sigue lamentando la muerte de Yeison Jiménez, quien logró convertirse en el exponente del género regional más importante del país al haber llevado su música a escenarios nunca antes visitados por otro artista popular.

Por esto, varios cantantes se tomaron sus redes sociales para compartir detalles inéditos sobre su relación con el cantante y hacer homenajes en su memoria. Por su parte, Maluma decidió hacer oficial el lanzamiento de su colaboración con el caldense con quien habría grabado a tan solo un mes de su partida.

Maluma reveló cómo conoció a Yeison Jiménez

En el más reciente video compartido por el antioqueño, por medio de su cuenta oficial de TikTok, hizo saber varios datos inéditos detrás de la amistad que logró consolidar con el intérprete de ‘Vete’.

Según su relato, siempre siguió de cerca la carrera de Jiménez ya que también sostiene un amplio gusto por la música regional mexicana. Sin embargo, no había tenido la oportunidad de conocerlo. Fue así como un encuentro entre el padre de Maluma y Yeison llevó a que el caldense pudiera comunicarse con el paisa para concretar la que sería su colaboración.

Pese a que el reguetonero exaltó que siempre consideró a Yeison como el mejor exponente del género, recalcó que su amistad con Pipe Bueno lo llevó a escuchar con mayor frecuencia la música de este.

Sin embargo, al empezar a sumergirse en el proceso creativo de la melodía descubrió que la personalidad de Jiménez logró invadir su corazón. Pero fue hasta el 10 de diciembre en el que ambos cantantes concretaron su encuentro y realizaron la canción ‘Con el corazón’.

“Ese fue el día que salió ‘Con el corazón’. Ese día fue como si nos hubiéramos conocido toda la vida… que ser humano tan extraordinario, tan noble, tan humilde, tan compasivo, tan charro, con un humor de montañero”, explicó.

Maluma reveló cómo se enteró de la muerte de Yeison

Dentro de su historia también reveló cómo se enteró de la muerte del cantante, pues dio a conocer que se encontraba escuchando su canción con el caldense cuando fue interrumpido por la fatídica noticia.

Finalmente, manifestó que en un momento pensó en no sacar la canción por temor a ser señalado de “oportunista”. No obstante, explicó que la esposa e hija mayor de Jiménez le hicieron saber su intención de ver salir la colaboración al público.