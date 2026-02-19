CANAL RCN
¿Los Simpsons predijeron a los “therian”? Reviven escenas y las redes estallan

Escenas antiguas de Los Simpsons resurgen en redes y usuarios aseguran que la serie predijo a los “therian”. Clips virales, teorías y la explicación detrás de esta nueva polémica.

Simpsons- Therian
Foto: redes

febrero 19 de 2026
09:44 a. m.
En medio de la polémica que han generado los llamados 'therian', cientos de usuarios comenzaron a compartir clips antiguos de Los Simpson, asegurando que la serie “predijo” esta tendencia que hoy desconcierta a muchos.

Los videos circulan principalmente en TikTok y X, donde se muestran escenas con personas disfrazadas de animales, multitudes con trajes extraños y personajes actuando como mascotas. Para algunos, estas imágenes serían una advertencia del futuro. Para otros, solo coincidencias sacadas de contexto.

Las escenas de Los Simpsons que hoy se vuelven virales

Lo cierto es que no existe un capítulo específico donde Los Simpson hablen directamente de los 'therian'. Lo que se ha viralizado son recortes de distintos episodios: gags visuales con humanos comportándose como animales, situaciones exageradas mitad persona mitad bestia y bromas propias del humor absurdo que caracteriza a la serie.

Estos fragmentos se están usando como “prueba” de una supuesta predicción, aunque en realidad fueron creados únicamente como chistes. Lo cierto es que no sería el primer tema que predicen Los Simpsons.

¿Qué son los ‘therian’ y por qué causan debate?

Un 'therian' es una persona que siente una conexión profunda —emocional, espiritual o identitaria— con un animal específico. Algunos aseguran que “se sienten” ese animal por dentro (lobo, gato, zorro o ave, por ejemplo), aunque saben perfectamente que son humanos.

No se trata de disfraces ni de cosplay. Para quienes se identifican así, es una vivencia personal que puede incluir comportamientos, gestos o lo que llaman shifts, momentos de mayor conexión con su lado animal.

El tema explotó recientemente en redes y ha generado todo tipo de reacciones, incluso en las últimos horas ya se vieron los primeros 'therian' en Bogotá.

